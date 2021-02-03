Власти Амстердама закроют район красных фонарей для привлечения туристов

Муниципальный совет города поддержал предложение Фемке Халсемы, мэра, о закрытии квартала красных фонарей. Делается это для того, чтобы изменить имидж столицы Нидерландов, ассоциирующейся со свободной продажей каннабиса и секс-приключениями. Об этом пишет «НОЖ».

Квартал красных фонарей расположен в историческом районе Де Валлен. Секс-работницы в витринах заведений стали достопримечательностью столицы Нидерландов, и, по мнению Халсемы, женщинам оказывают нежелательное внимание и оскорбляют.

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Мэрия планирует открыть «эротический центр» для секс-работниц в другой части Амстердама, но пока неизвестно, где именно.

Мэр считает, что закрытие квартала красных фонарей поможет привлечь больше туристов в город, сделать общественное пространство более доступным и расширить зелёные зоны.