За 2020 год наниматели уволили более 710 тысяч белорусов. Рассказываем, в каких сферах

За 2020 год уволили 710,4 тысячи работников. При этом на работу взяли почти на 48,5 тысячи меньше. Уволенных было больше, чем принятых, в том числе в декабре прошлого года. Об этом пишет TUT. BY, ссылаясь на данные Белстата.

За 2019 год в Беларуси уволили почти 733,5 тысячи работников, а наняли на работу почти на 50 тысяч меньше. В 2018 году организации уволили 715 436 человек, а взяли на работу почти на 42 тысячи человек меньше. В 2020 году, как в 2018-м, только на протяжении 4 месяцев — в феврале, июле, сентябре и октябре — предприятия активнее набирали кадры, чем увольняли. В остальные месяцы наблюдалась противоположная динамика.

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В декабре прошлого года предприятия и организации приняли на работу 41 454 человека, а уволили — на 6667 человек больше. Взяли на работу больше, чем отдали трудовые, организации, которые заняты торговлей — оптовой и розничной, а также ремонтом автомобилей и мотоциклов (принятых на 11,7% больше, чем уволенных).

В остальных сферах в декабре активнее увольняли, чем принимали новичков. К примеру, строительные организации трудоустроили на 37,3% меньше, чем уволили, в финансовой и страховой сфере — на 43,2%, в здравоохранении и сфере соцуслуг — на 17,9%, в образовании — на 13,5%, в промышленности — на 12%.

В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчинённости.

В четвёртом квартале 2020 года уровень фактической безработицы в Беларуси составил 4,1% от численности рабочей силы. Об этом говорят данные выборочного обследования Белстата по методологии Международной организации труда. В численном выражении безработными в четвёртом квартале прошлого года были около 210 тысяч человек.

Данные по официальной безработице в декабре прошлого года Минтруда на момент выхода текста ещё не обнародовало.