У жительницы Слуцка есть санки из лозы, которым 45 лет. Фотофакт

Жительница Слуцка Ксения Вечер-Ковалевская катает своих детей в необычных санках. «Когда выезжаем на них, привлекаем к себе внимание», — говорит она.

Ксения рассказала, что эти санки 45 лет назад заказала её бабушка в деревне под Москвой, где люди занимаются народными промыслами. Бабушка была в тех местах в санатории, а в «деревню мастеров» ездила на экскурсию. По её заказу мастер сплёл санки из лозы, и они по почте пришли в Слуцк.

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«Я и два моих брата катались в этих санках. А теперь в них катаются уже мои дети. В санках уже меняли полозья, но они ещё на ходу», — поделилась случчанка.

В ТЕМУ. В деревне под Слуцком дети катаются на деревянных санках, которым уже 35 лет. Фотофакт