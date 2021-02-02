Туризм по-слуцки: как «путешественник» совершил два угона и около десяти краж в трёх соседних районах

44-летний житель Слуцкого района совершил два угона и около десяти краж на территории Копыльского, Стародорожского и Глусского районов. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.

25 января на территории Копыльского района злоумышленник совершил две кражи из домов и угнал старый Volkswagen Passat.

Затем стали приходить сообщения о проникновениях в дома и совершениях краж в Стародорожском районе. Только в одном населённом пункте злоумышленник проник в шесть домов, где украл имущество и электроинструменты. Кстати, рядом с этой деревней милиционеры обнаружили похищенный в Копыльском районе автомобиль.

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Спустя некоторое время поступили сообщения о совершении ещё двух проникновений в дома из другой деревни. Осматривая места преступлений и прилегающую местность, оперативники обнаружили несколько так называемых «схронов» с похищенным имуществом.

А спустя ещё некоторое время в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Соответствующие ориентировки были разосланы в прилегающие районы.

Как оказалось, мужчина уже «отметился» и в Глусском районе, там он тоже совершил угон. Угнанный автомобиль снова нашёлся в Стародорожском районе. А затем пришла информация, что злоумышленник был задержан при попытке совершения кражи в Бобруйском районе.

Как рассказал в предварительной беседе подозреваемый, события развивались так: в надежде поживиться он проник в пару домов в Копыльском районе и попутно совершил угон.

На угнанном авто отправился в Глусский район, однако в одной из деревень Стародорожского района Volkswagen сломался. Во время вынужденной остановки злоумышленник заприметил несколько домов, которые, по всей видимости, использовались как дачи и, соответственно, пустовали. Добычей опытного вора становилось всё подряд: бензо-, электроинструмент, продукты питания, спиртные напитки, одежда и обувь.

Свою одежду и обувь он, кстати, сменил на украденную, чтобы запутать следы. Сделав несколько «схронов», на похищенном велосипеде отправился в Глуск. Там угнал ещё один Volkswagen, чтобы на нём отправиться за ранее похищенным имуществом. Но, по несчастливой для него случайности, и этот автомобиль сломался в том же Стародорожском районе, правда, не доехав до пункта назначения.

По старой схеме злоумышленник проник в несколько домов в ближайшей деревне, переночевал в одном из них, а на следующий день гастролёр на перекладных отправился в Бобруйск, где во время совершения очередной кражи и был задержан.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено 4 уголовных дела по статье «Кража». Кроме того, он активно пишет явки с повинной и параллельно проверяется на причастность к аналогичным кражам.