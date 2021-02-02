«Политика государства направлена на заботу о человеке». Директор Слуцкого хлебозавода о Всебелорусском народном собрании

Дмитрий Чирец, директор ОАО «Слуцкий хлебозавод» и депутат Слуцкого районного Совета депутатов, высказался о Всебелорусском народном собрании. Его мнение о будущем Беларуси приводит «Слуцкий край».

— Наша страна развивается, улучшается качество жизни, и это показатель того, что в Беларуси выбран правильный курс. Для истории 20−25 лет — маленький период, а как разительно за это время изменилась жизнь в нашей стране, вырос уровень благосостояния людей. Политика государства направлена на заботу о человеке, созданы необходимые условия для обеспечения достойной жизни. Как говорится, нужно только работать, не лениться, ответственно относиться к делу и двигаться дальше.

В проекте социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021−2025 годы, который будет вынесен на обсуждение на VI Всебелорусском народном собрании, говорится о продолжении выбранного курса. И это правильно. Особое внимание, с моей точки зрения, необходимо уделить дальнейшему развитию агропромышленного комплекса, закреплению в сельской местности молодёжи. К сожалению, многие молодые люди по-прежнему устремляются из деревни в город. А именно деревня кормит страну, обеспечивает сырьём перерабатывающую сферу производства. Нужно подумать о больших финансовых, материальных преференциях для молодых людей, которые остаются трудиться на селе, а также о развитии деревенской инфраструктуры с максимальным приближением к городской.