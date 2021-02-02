На что Слуцкий район потратил 192,7 млн рублей инвестиций

В 2020 году в Слуцком районе использовано 192,7 млн рублей инвестиций в основной капитал. В сопоставимых ценах это 117,8% к уровню предыдущего года. Такую информацию сообщает «Слуцкий край» со ссылкой на Главное статистическое управление Минской области.

Строительно-монтажные работы выполнены на 97,2 млн рублей (это на 18,7% больше, чем в 2019 году). Удельный вес строительно-монтажных работ составил 50,4% общего объёма инвестиций в основной капитал.

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За прошлый год на приобретение машин, оборудования, транспортных средств направлено 60,4 млн рублей инвестиций в основной капитал (31,4% общего объёма инвестиций), что в сопоставимых ценах на 24,2% больше по сравнению с 2019 годом. На долю импортных машин, оборудования, транспортных средств приходилось 41,3% инвестиций, вложенных в активную часть основных средств, из них 58,5% приобретено на территории РБ.

Объём средств, вложенных в жилищное строительство, составил 46,9 млн рублей (24,3% общего объёма инвестиций в основной капитал). За 2020 год в районе введено в эксплуатацию 41,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год.