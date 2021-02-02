Путешествие по деревням в западной стороне Слуцкого района. «Кур'ер» собрал снежную фотоподборку

В этот раз корреспонденты «Кур'ера» поехали в сторону Лядно, чтобы познакомиться с жителями деревень, которые находятся в западной стороне Слуцкого района. Сотрудники газеты рассказали случчанам о себе, познакомили с печатными номерами, поговорили о том, что волнует сельчан, а заодно собрали для читателей подборку фотографий деревенской зимы.

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Деревня Селище

Зимой в деревнях кругом пушистый снег, он покрывает всю землю. Даже старые двухэтажки выглядят симпатично. Деревянные домики и заборы колоритно смотрятся на фоне белого снега и сугробов. Достаточно только оказаться за городом, в старой доброй деревне, чтобы настроение улучшилось.

Деревня Чайчицы

После времени, проведённого в офисе, такие виды кажутся чем-то новым, сказочным.

Прогулки на свежем воздухе, зимние пейзажи успокаивают. Одно удовольствие.

Деревня Юлисино

В деревне заметили гнездо аиста на столбе.

Посёлок Рачковичи

По дороге встретили старинный каменный дом. На окнах и над крыльцом резные наличники.

А это жилой дом, но сзади, к сожалению, совсем «разбитый».

Агрогородок Лядно

Забавный пёс встретился в Лядно.

Красоты окружающей природы то и дело заставляли остановить машину, взять камеру и сделать пару снимков.

Деревня Ковержицы

Когда-то это был красивый дом, а теперь от избы практически ничего не осталось. Лишь только ямы и заросли бурьяна.

А рядом вот такое поле.

P.S. Скажу честно, зиму я не люблю. Холод, лёд и снег вызывают у меня только грусть. Но поездки по деревням нашего района перевернули мой взгляд на это время года. Зима предстала не в образе грязи и слякоти, как в городе, а, наоборот, чем-то чистым, светлым и добрым. Рекомендую, пока ещё есть время, съездить в деревни, в лес, погулять на природе. Там такая красотища!