Путешествие по деревням в западной стороне Слуцкого района. «Кур'ер» собрал снежную фотоподборку

Александра Шагойко
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В этот раз корреспонденты «Кур'ера» поехали в сторону Лядно, чтобы познакомиться с жителями деревень, которые находятся в западной стороне Слуцкого района. Сотрудники газеты рассказали случчанам о себе, познакомили с печатными номерами, поговорили о том, что волнует сельчан, а заодно собрали для читателей подборку фотографий деревенской зимы.

Ранее:

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Деревня Селище

Зимой в деревнях кругом пушистый снег, он покрывает всю землю. Даже старые двухэтажки выглядят симпатично.

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк
Фотографии: Александра Шагойко
Деревянные домики и заборы колоритно смотрятся на фоне белого снега и сугробов. Достаточно только оказаться за городом, в старой доброй деревне, чтобы настроение улучшилось.

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Деревня Чайчицы

После времени, проведённого в офисе, такие виды кажутся чем-то новым, сказочным.

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Прогулки на свежем воздухе, зимние пейзажи успокаивают. Одно удовольствие.

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Деревня Юлисино

В деревне заметили гнездо аиста на столбе.

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Посёлок Рачковичи

По дороге встретили старинный каменный дом. На окнах и над крыльцом резные наличники.

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

А это жилой дом, но сзади, к сожалению, совсем «разбитый».

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Агрогородок Лядно

Забавный пёс встретился в Лядно.

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Красоты окружающей природы то и дело заставляли остановить машину, взять камеру и сделать пару снимков.

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Деревня Ковержицы

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Когда-то это был красивый дом, а теперь от избы практически ничего не осталось. Лишь только ямы и заросли бурьяна.

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

А рядом вот такое поле.

Волшебство зимних деревень Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

P.S. Скажу честно, зиму я не люблю. Холод, лёд и снег вызывают у меня только грусть. Но поездки по деревням нашего района перевернули мой взгляд на это время года. Зима предстала не в образе грязи и слякоти, как в городе, а, наоборот, чем-то чистым, светлым и добрым. Рекомендую, пока ещё есть время, съездить в деревни, в лес, погулять на природе. Там такая красотища!