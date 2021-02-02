Что продают, а что уже продали в Слуцке и районе. Короткий обзор «Кур'ера»

По состоянию на 1 февраля в перечне неиспользуемого и неэффективно используемого имущества всех форм собственности, расположенного на территории Слуцкого района, значатся более 130 объектов. Об этом «Кур'ер» узнал из документа, опубликованного на сайте райисполкома.

Среди них как полуразрушенные объекты бывших воинских частей, так и довольно добротные здания, которые использовались до последнего момента и даже используются. Например, ждут своего покупателя две столовые — № 2 (на рынке) и № 5 (напротив бывшего консервного завода).

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Вновь выставлены на продажу строения и объекты бывшего завода «Слуцк-Модуль» — всего 13 лотов. Также по частям распродаётся недвижимое имущество ОАО «Гуртпромстрой» и СПМК-122.

Впервые выставлены на продажу здания бывшей школы в Новодворцах. Объект разбили на четыре лота: кирпичное и деревянное здания школы, мастерская, столовая.

Ищет покупателя и бывшая фильмобаза, что в 12-м городке. В лот входит само здание, пристройки, сараи и другие строения.

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Активно выставляют на продажу неиспользуемую недвижимость сельхозпредприятия и сельисполкомы. В лотах можно найти здания любого назначения — от клубов и бань до пилорам и конюшен.

Больше всего лотов у «Слуцкого рынка ОПС» — более 40, из них 32 — это сельские магазины.

Кстати, три магазина в городе на аукционе, прошедшем в январе, нашли новых владельцев.

Как рассказали «Кур'еру» в Минском областном центре инвестиций и приватизации, нашлись покупатели на магазины, расположенные по адресам:

ул. Ленина, 237 («21-й универсам»), начальная цена лота — 2,25 млн рублей;

ул. Гагарина, 7 (магазин № 39 в 12-м городке), начальная цена — 185 тыс. рублей;

ул. Социалистическая, 142 (магазин «Товары для дома» в 11-м городке), начальная цена — 252 тыс. рублей.

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Магазин по улице Виленской («Родны Кут») выставлялся повторно, но и в этот раз желающих его купить не нашлось.

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