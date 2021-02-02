Из-за роста НДС аптеки подняли цены на лекарства. Чиновники просят «открутить» ценники обратно

1 февраля МАРТ и Минздрав обнародовали рекомендации аптекам, как применять увеличенный НДС на лекарства и медизделия. Если коротко, то ведомства «рекомендуют» снизить оптовые и торговые надбавки и устраивать скидки. В противном случае обещают установить потолок по предельным розничным ценам. Однако эти рекомендации выглядят запоздалыми: аптекам нужно было до 1 февраля привести розничные цены с учётом увеличенного НДС, и в большинстве случаев стоимость подняли на 10% — на сколько вырос налог.

О чём говорят чиновники

В своём письме, как пишет TUT. BY, чиновники акцентируют внимание на прогнозе по годовой инфляции.

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— Полагаем, что с учётом выполнения индекса потребительских цен на социально значимые товары в размере 4,9% в год <…> (отсылка на документ. — Прим. ред.), а также ограничения инфляции в размере 5% в год <…> (отсылка на документ. — Прим. ред.) рост цен на лекарственные средства (с учётом количества, форм и дозировок) и медицинские изделия не должен превышать соответствующие установленные показатели.

Для недопущения роста цен ведомства полагают «целесообразным обеспечить предоставление скидок на лекарственные средства и медицинские изделия, а также произвести снижение оптовых и торговых надбавок».

«В ином случае государственные органы, осуществляющие регулирование цен, могут вводить ценовое регулирование на лекарственные средства и медицинские изделия, в том числе посредством установления предельных (максимальных) розничных цен», — заявили ведомства.

В аптечных сетях, с представителями которых пообщался TUT. BY, говорят, что до сих пор не получали рекомендации от чиновников, как применять повышенный НДС к розничным ценам. Только от МНС и Минфина, что делать с остатками. В этой ситуации письмо от МАРТ и Минздрава выглядит весьма запоздалым, так как аптеки уже переписали цены с учётом повышенного НДС.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам, ранее в интервью «Беларусь 1» заявил, что роста цен из-за повышения ставок НДС, по его мнению, не произойдёт. Но в целом «вопрос не столько к налоговой службе, сколько к субъектам хозяйствования».

— Приведу простой пример. У нас до 2021 года были от НДС освобождены медпрепараты, производимые в Беларуси и ввозимые на её территорию. В Российской Федерации ставка НДС была 10%. Но, несмотря на то что у нас было освобождение от налога, стоимость лекарств почему-то у нас была выше. Связывать это только с налогообложением как минимум не совсем корректно. Только с налогообложением. Я считаю, что роста цен не произойдёт, — сказал министр.

Юрий Селиверстов, министр финансов, ранее в комментарии TUT. BY пояснял, что ставки НДС на лекарства подняли «для их упорядочения в первую очередь с Российской Федерацией», а «цены в аптеках проконтролируют соответствующие службы — Минздрав, МАРТ», и эти ведомства, по мнению главы Минфина, не допустят необоснованного роста цен.

Что произошло с НДС на лекарства и медизделия

С 1 января изменили ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. С этого месяца те партии товара, которые ввозят в страну, должны облагаться НДС в 10%, а на ввезённые до этого года лекарства и медизделия нужно пересмотреть цены до 1 февраля. Об этом чиновники сообщили в последний день 2020 года, когда белорусы нарезали салаты к новогоднему столу.

Выросла с 1 января и ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие — до 20% (ранее они освобождались от НДС). Ставку подняли в том числе на сырьё и материалы для изготовления лекарств, медизделий; комплектующие изделия для производства лекарств, медизделий; полуфабрикаты к лекарствам, медизделиям (в том числе протезно-ортопедическим изделиям).

Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые комплектующие и сырьё.

Как пишет TUT. BY, в аптечных сетях уточняют, что на некоторые детские товары аптечного ассортимента ставка НДС также повышается с 10% до 20%.

За январь аптеки повысили цены на лекарства и медизделия, многие — на 10%. К февралю также подняли стоимость услуг некоторые медцентры.