Слуцкого блогера Владимира Неронского приговорили к трём годам лишения свободы

Во вторник, 2 февраля, Логойский районный суд приговорил Владимира Неронского, автора YouTube-канала «Слуцк для жизни», к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщил лишённый регистрации правозащитный центр «Весна».

Судья Александр Рыбаков признал Неронского виновным по двум статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: ст. 369 (Оскорбление государственного служащего) и ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них). Случчанина обвинили в том, что он в своих видеороликах призывал к действиям, грубо нарушающим общественный порядок в Слуцке, Мозыре, Бресте, Бобруйске, Могилёве. Суд признал, что он сделал это в сговоре с блогером Сергеем Тихановским и политиком Николаем Статкевичем. Неронский также был признан виновным в публичном оскорблении Андрея Янчевского, председателя Слуцкого райисполкома, в видеоролике на его YouTube-канале.

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Напомним, что прокурор Александр Левкович запрашивал у суда для Владимира Неронского наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Это самое строгое наказание из всех возможных. Обвиняемый полностью признал вину по ст. 369 УК РБ, а по ст. 342 УК РБ — нет. КОНТЕКСТ. Владимира Неронского задержали 5 мая 2020 года в Могилёве вместе с Сергеем Тихановским и другими членами команды «Страна для жизни». С 8 мая он беспрерывно отбывал 40 суток административного ареста. Когда и где происходили административные суды над ним — никто не знал. 17 июня стало известно, что слуцкого блогера привезли в СИЗО на Володарского в Минске. 18 августа — что Неронского перевели в следственный изолятор Жодино. 12 января начался судебный процесс.

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