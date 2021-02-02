«Был очень вежливым и уважительным человеком». Ушёл из жизни Валентин Люцко, работник сферы торговли Слуцка

Валентин Михайлович Люцко родился 18 апреля 1933 года в Квасыничах Слуцкого района. Детство он провёл в родной деревне, а после армии стал жить в Слуцке.

Заочно окончил учётно-плановый техникум в Молодечно по специальности «экономист-плановик».

Валентин Люцко работал на руководящих должностях в торговых организациях Слуцка. Возглавлял Слуцкое сельпо, торговую универсальную базу, был директором оптовых магазинов, начальником снабжения комбината надомного труда. За свою работу был отмечен грамотами.

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«Папа у нас был математик, — рассказывает Наталья, дочь Валентина Люцко. — С детства помню, как он помогал мне с математикой. И соседским детям-старшеклассникам помогал решать сложные задания.

Был очень организованным человеком во всех отношениях. У него был чёткий регламент. Он не любил проволочки. Даже когда ушёл на пенсию, строил жизнь по графику. Любил читать, интересовался политикой, смотрел информационные и аналитические программы.

Папа был добрым, весёлым. С юмором отвечал на вопросы, касающиеся его, особенно про здоровье. Говорил, что всё замечательно.

Нам сейчас звонят люди, которые с ним работали, говорят, что он был очень вежливым, уважительным человеком. Никогда от него не слышали грубого слова".

Валентин Люцко умер 23 января в Слуцке на 88-м году жизни. Похоронен на кладбище в Брановичах. У него остались жена Тамара Павловна, две дочери, зять и четверо внуков.