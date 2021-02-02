Прочитала ваши статьи и мнения случчан о пенсиях и комментарии к ним. Даже сама высказалась и попробовала подискутировать, но понимающих меня мало. Пришла к выводу, что никто пенсионерам не поможет, нечего и говорить.

Молодёжь считает важными свои проблемы. Мы с ними говорим на разных языках. У нас разные культурные коды. Есть и постарше, у кого работать нет сил, они приговаривают: «Молодым везде у нас дорога». Есть и такие, кто на пороге нищенской пенсии, но тоже кричат: «Пенсионеров — в сторону!»

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Работать или нет после достижения пенсионного возраста вправе решать только сам человек, если хочет и здоров.

Не доросло наше общество до осознания понятия «Человек», до мировых тенденций принятия равенства людей вне зависимости от возраста. К этому мы закономерно придём, но, как всегда, в хвосте у цивилизации.

Государство ещё в прошлом году приняло Национальную стратегию «Активное долголетие — 2030». Как там правильно всё написано на бумаге, много пунктов. И даже отчитываться по их выполнению должны представители местной власти.

Не буду перечислять всё, процитирую несколько, в числе которых заявлено и формирование комфортного дохода для пенсионеров:

обеспечение защиты прав и достоинства пожилых граждан, создание условий для их социальной включённости и всестороннего участия в жизни общества;

стимулирование более продолжительной трудовой жизни, формирование комфортного уровня дохода пожилых граждан;

обеспечение возможности для обучения в течение всей жизни, расширение доступа к получению образования и повышению квалификации;

создание и развитие площадок для общения, культурного и спортивного досуга пожилых граждан;

создание адаптированной к потребностям пожилых граждан инфраструктуры и среды жизнедеятельности;

включение в коллективные договоры, тарифные и местные соглашения мер социальной поддержки ранее работавших там пенсионеров.

Там обозначено целых 55 мероприятий. Кто интересуется, могут почитать этот документ в интернете. Только что из этого есть или предвидится в Слуцке? Особенно в части реализации условий для более продолжительной трудовой жизни или проведения досуга.

Для себя всё решила: наслаждаться бездельем не собираюсь. Старушечьи занятия — тоже не моё. От токсичных людей, которые мешают развиваться, избавляюсь. Занимаюсь тем, что нравится, но при этом зарабатываю деньги. Способы увеличить свой доход есть. Нет такого взрослого опытного человека, который ничего не умеет и не знает. Просто нужно это сделать доходом. Других вариантов нет. Буду трудиться до конца.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

В ТЕМУ. «Пенсии маленькие, с этим никто не поспорит. Но есть и другие несправедливости». Как случчанка решила дополнительно копить

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