Налоговая продаёт имущество «Слуцкого Агросервиса». Начальная стоимость столовой № 5 — более 900 000 рублей

Читатель «Кур'ера» прислал свои размышления по поводу продажи в Слуцке столовой № 5, которая расположена напротив бывшего консервного завода. Мы разобрались, что происходит на самом деле.

На четверг, 28 января, был назначен аукцион по продаже здания бывшей столовой № 5, которое принадлежит «Слуцкому Агросервису». Начальная стоимость лота — 902 880 рублей. Желающих купить объект не нашлось, сообщили «Кур'еру» в Торговом доме «Восточный» — организации, которая занимается продажей имущества предприятия.

Реклама

Повторный аукцион пройдёт через 7 месяцев. Для того чтобы найти потенциальных покупателей, объявление опубликовали на «Куфаре» — столовая № 5 и гаражи со складом. Первый лот продаётся только под заведение общепита.

Имущество ОАО «Слуцкий Агросервис» реализует ИМНС РБ по Слуцкому району. «Кур'ер» сделал запрос в инспекцию, чтобы узнать причину продажи.

В самом «Слуцком Агросервисе» корреспонденту «Кур'ера» подтвердили, что аукцион проводился 28 января и их имущество продаёт налоговая инспекция. «Причина — желаем более эффективно использовать, — сказала Анастасия Вощанко, сотрудница предприятия. — На данный момент там (в здании столовой № 5. — Прим. ред.) находятся арендаторы».

По словам Анастасии Вощанко, сама столовая уже давно закрыта.

На месте работники рассказали «Кур'еру», что столовая № 5 не работает с апреля 2020 года. Её помещения арендует ООО «Гостиный дворик». Оно зарегистрировано также в апреле 2020-го.

В ТЕМУ. Что продают, а что уже продали в Слуцке и районе. Короткий обзор «Кур'ера».