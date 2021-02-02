В Слуцке сместят расписание некоторых городских автобусов и отменят один рейс маршрута № 3

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В Слуцке сместят расписание некоторых городских автобусов и отменят один рейс маршрута №3
Фото: Ольга Паздерина

С 22 февраля изменят расписание движения некоторых городских автобусов.

В Слуцке сместят расписание некоторых городских автобусов и отменят один рейс маршрута №3

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Напомним, что с 1 января в Слуцке кардинально изменилось расписание маршрутов городских автобусов.