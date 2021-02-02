Беларусбанк сообщил о появлении нового продукта «Ипотека Экспресс». Он позволит приобрести желающим жильё со вторичного рынка недвижимости.

Кредитом можно воспользоваться с 1 февраля. Процентная ставка составляет 21% (ставка рефинансирования Национального банка РБ + 13,25%).

Кредит можно взять только под залог приобретаемого жилья. Срок кредитования — до 20 лет. Прокредитовать банк может до 100% стоимости жилья.

Заявку кредитополучатель может оставить на сайте. Как сообщает банк, решение по заявке на кредит примет не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления-анкеты.

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Погашение основного долга по кредиту начинается со следующего месяца после предоставления, а погашение процентов — за фактическое время пользования.