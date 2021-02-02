Около городского парка в Слуцке сбили пешехода. Фотофакт

Во вторник днём, 2 февраля, на пешеходном переходе на улице Ленина, рядом с главным входом в городской парк, легковой автомобиль сбил пешехода.

Очевидец рассказал «Кур'еру», что это была женщина. Он видел, как пострадавшую погрузили на носилки сотрудники «скорой». На асфальте остались пятна крови.

Реклама

В каком состоянии находится случчанка, неизвестно. Официального комментария ГАИ пока нет.

Дополнено в 15.35. Автомобиль, сбивший пешехода, ехал в сторону вокзала. Женщина переходила дорогу от аптеки в сторону парка. По словам водителя, он поздно её заметил. Когда сбил случчанку, то сразу остановился. Пострадавшую госпитализировали. Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ.

По информации «Кур'ера», у женщины сильно разбита голова.