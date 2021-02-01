В каких случаях возможен возврат или зачёт уплаченной автомобильной госпошлины

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси рассказали, в каких случаях можно вернуть (получить зачёт) уплаченную госпошлину за допуск к участию в дорожном движении, на смену которой с 1 января пришёл транспортный налог.

Если разрешение было выдано до 1 января 2021 года, то госпошлина, уплаченная в соответствии с законодательством за его выдачу, не возвращается и не зачитывается в счёт уплаты налогов, в том числе транспортного налога, сборов (пошлин), пеней.

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При этом, как отметили в МНС, транспортный налог не надо платить до истечения срока действия разрешения, за выдачу которого ранее была уплачена государственная пошлина.

При этом есть ряд оснований, по которым могут произвести возврат или зачёт полностью либо частично уплаченной госпошлины. Речь идёт о случаях, когда:

госпошлина уплачена в большем размере либо не должна была уплачиваться;

плательщик отказывается от выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до обращения в «Белтехосмотр»;

плательщику отказано в выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

В МНС отметили, что в иных случаях возврат или зачёт государственной пошлины не осуществляются, поскольку юридически значимое действие, за которое она уплачена, — выдача разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении — совершено.