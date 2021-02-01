В этом году Слуцкому сыродельному комбинату исполняется 86 лет. «Кур'ер» запустил опрос в соцсетях, какую молочную продукцию предприятия люди больше любят.

Немного из истории предприятия

История комбината началась в 1935 году, когда в Слуцке построили маленький маслосырзавод. На нём работали всего 35 сотрудников.

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В июле 1944 года начались работы по восстановлению предприятия, и уже в сентябре была выпущена первая молочная продукция. К 1948 году штат завода увеличился вдвое. Постепенно вводились в строй новые цеха — сыродельный, маслодельный, кефирный, сметано-творожный, цех по производству мороженого. К концу 1970-х в Слуцком районе работало около 100 молочно-товарных ферм.

В 1978 году началось строительство нового молокоперерабатывающего предприятия, которое могло бы справляться с растущими объёмами молочного сырья. В 1981-м запустили в работу Слуцкий сыродельный комбинат. Сейчас это холдинг, который объединяет шесть производственных площадок — в Слуцке, Солигорске, Старых Дорогах, Клецке, Копыле и Борисове.

Какую молочную продукцию сыркомбината любят читатели «Кур'ера»

В опросе на странице «Кур'ера» во «ВКонтакте» поучаствовали 302 человека. Из них 50,3% выбрали мороженое; глазированные сырки и творожные десерты — 40,7%; сыры — 35,4%. В опросе читатели могли выбрать несколько вариантов.