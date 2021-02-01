В Беларуси заканчивается реформа по повышению пенсионного возраста. Эксперты о том, что будет дальше

В следующем году в Беларуси завершится пенсионная реформа: с 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет (в текущем году пенсионный возраст составляет 62 года и 6 месяцев и 57 лет и 6 месяцев соответственно). По словам чиновников, речи о дальнейшем повышении пенсионного возраста пока не идёт, однако эксперты считают, что это неизбежно. Более того: одним лишь повышением обойтись не получится. «Повышение пенсионного возраста — это техническая мера, а не какая-то качественная трансформация пенсионной системы», — поясняет Анастасия Лузгина, экономист.

Эксперты поделились своим видением того, что дальше будет происходить с повышением пенсионного возраста и какие ещё возможны варианты реформирования пенсионной системы.

Как повышали пенсионный возраст в Беларуси и как чиновники комментируют дальнейшее повышение

Повышение пенсионного возраста началось с 1 января 2017 года. В общей сумме его было решено поднять на три года — до 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин. Повышение было постепенным: каждый год с 1 января возраст выхода на пенсию прибавлял по полгода.

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— Мы уже упустили момент, когда можно было двигаться по одному или три месяца. Если мы хотим сохранить стабильность в государстве, то сегодня самый небольшой темп, который мы можем себе позволить, — это 6 месяцев, — комментировала такую динамику повышения Марианна Щеткина, занимавшая на тот момент пост министра труда и соцзащиты.

Изначально в Минтруда озвучивали три варианта повышения пенсионного возраста. Первый предполагал прибавку в пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. По второму сценарию мужчины должны были бы выходить на пенсию в 63, а женщины — в 60. То есть разрыв пенсионного возраста между полами сократился бы с пяти лет до трёх. И, наконец, третий сценарий был самым щадящим: повышение на три года и для мужчин, и для женщин. В итоге власти остановились именно на этом варианте.

Уже после того, как повышение пенсионного возраста началось, чиновники не раз говорили о том, что им, вероятно, дело не ограничится. В 2019 году власти обсуждали дальнейшее повышение пенсионного возраста после 2022 года, но только для женщин. Ещё больше повысить пенсионный возраст советовали и в МВФ. Вместе с тем в январе этого года Валерий Ковальков, замминистра труда, сказал TUT. BY, что о дальнейшем повышении пенсионного возраста после окончания нынешней реформы речи пока не идёт.

«Пенсионный возраст для женщин можно было бы поднять до 63». Что говорят о повышении пенсионного возраста эксперты

Анастасия Лузгина, заместитель административного директора по развитию исследовательского центра BEROC констатирует, что текущее повышение пенсионного возраста, которое закончится в 2022 году, было необходимым, но в дальнейшем к этому вопросу придётся вернуться снова.

— Со времен Советского Союза как минимум значительно выросла продолжительность жизни как у мужчин, так и у женщин, а доля тяжёлого физического труда значительно снизилась. В результате вполне трудоспособные, здоровые люди выходят на пенсию. Это, с одной стороны, может ограничивать профессиональную реализацию, а с другой — увеличивает нагрузку на Фонд соцзащиты, — объясняет Анастасия Лузгина. — Сейчас надо проанализировать результаты первого повышения возраста выхода на пенсию, но, на мой взгляд, впоследствии придется вернуться к данному вопросу. Это диктует и рост продолжительности жизни, и увеличение стажа для получения трудовой пенсии, и нехватка ресурсов в Фонде соцзащиты. Повышение пенсионного возраста — не уникальный случай: в связи с тем, что во многих странах наблюдается рост продолжительности жизни на фоне низкой рождаемости, автоматически возникает необходимость повышать пенсионный возраст.

По мнению эксперта, следующим логичным шагом было бы выравнивание возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин.

— Женщины по статистике живут дольше мужчин, а на пенсию выходят раньше. Кроме того, женщины тратят время на декретный отпуск, в то время как минимальный страховой стаж для получения трудовой пенсии для всех никто не отменял (в текущем году он составляет 18 лет и будет увеличиваться на полгода каждый год, пока не достигнет 20 лет). На мой взгляд, пенсионный возраст для женщин можно было бы поднять до тех же 63 лет, что и у мужчин, а уже потом рассматривать возможности дальнейшего повышения с привязкой к продолжительности жизни и трудоспособному возрасту населения, — комментирует Анастасия Лузгина. — Конечно, медицина продолжает совершенствоваться, люди, особенно в последние годы, стремятся вести более здоровый образ жизни. И если благодаря этому все больше людей будут оставаться трудоспособными в 60−65 лет, не исключено, что можно будет говорить и о дальнейшем повышении. Но в первую очередь нужно всё-таки рассмотреть вопрос выравнивания пенсионного возраста, потому что здесь есть явный дисбаланс.

С тем, что пенсионный возраст повысить следует, но только для женщин, согласна и Анастасия Боброва, заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН.

— Учитывая нашу ситуацию с огромным провалом в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, конечно, трогать мужчин уже не стоит, — комментирует эксперт. — Оценки показывают, что если мужчинам установить возраст выхода на пенсию как у женщин, а женщинам — как у мужчин, то женщины всё равно на пенсии проживут дольше. Поэтому двигаться в сторону дальнейшего повышения со стороны женщин кажется мне достаточно безболезненным вариантом. Это соответствует и программам гендерного равенства. А если посмотреть, сколько у нас работающих женщин-пенсионеров, особенно в первые годы после наступления пенсионного возраста, то с помощью такого повышения мы просто назовем вещи своими именами.

Задумываться о том, как будет осуществлено это следующее повышение, нужно уже сейчас, подчёркивает Анастасия Боброва.

— Процесс оценки, согласований, расчетов, подготовки занимает время. И было бы хорошо, если бы мы, раз уже вступили в это реформирование, продолжили бы повышение сразу после завершения текущего. А для этого нужно начинать работу уже сейчас.

«Чтобы все было по справедливости, от накопительной пенсии никуда не деться». Эксперты — о накопительной системе и о том, будет ли она обязательной

Анастасия Лузгина отмечает, что повышение пенсионного возраста — это «техническая мера, а не какая-то качественная трансформация пенсионной системы».

— Не буду оригинальна, об этом не раз говорили и другие эксперты, и правительство, но помимо распределительной пенсии, которая существует у нас сейчас, необходимо создать дополнительный накопительный элемент, — считает Анастасия Лузгина. — Если мы посмотрим на международный опыт, то в большинстве стран существует обязательная государственная пенсия и индивидуальные пенсионные накопления. Они могут создаваться как в обязательном порядке за счет государственных и частных фондов, так и на добровольной основе. Государственная пенсия из распределительных фондов гарантирует поддержание определенного жизненного уровня, который обычно является невысоким. Если человек получал достаточно высокую зарплату, то после выхода на пенсию он почувствует резкое снижение доходов в условиях распределительной пенсионной системы. Чтобы этого не произошло, как раз и нужен накопительный элемент, когда какой-то процент доходов направляется на индивидуальные накопительные счёта. Это международная практика, к которой, я считаю, мы так или иначе всё равно придём. Такая система тоже не идеальна, но ничего лучше сочетания гарантированного минимума и накопительного элемента пока не придумали. При этом, по мнению эксперта, сейчас сложно говорить о введении обязательной накопительной пенсии за счет перераспределения части взносов из Фонда соцзащиты в накопительные фонды.

— В условиях ограниченности ресурсов в Фонде соцзащиты это очень сложная задача. На мой взгляд, об этом следовало задуматься еще тогда, когда фонд был в постоянном профиците, — говорит Анастасия Лузгина. — Поэтому в последнее время подымается вопрос о развитии системы добровольных индивидуальных пенсионных накоплений, но здесь возникает проблема мотивации. Возможно, могли бы помочь какие-то налоговые льготы или другие способы поощрения людей накапливать на дополнительную пенсию самостоятельно. При этом в условиях формирования индивидуальных пенсионных накоплений встаёт вопрос управления такими фондами, так как пока возможности для инвестирования данных средств у нас ограничены. Здесь мы вновь сталкиваемся с проблемой формирования полноценного фондового рынка.

В пользу развития системы добровольных пенсионных накоплений высказывается и Анастасия Боброва. По мнению эксперта, цель государственной пенсии — это «не обеспечение высокого уровня жизни в старших возрастах, а базовый уровень удовлетворения потребностей».

— Если мы хотим обеспечить высокий уровень жизни и для этого увеличить именно государственную пенсию, то тут вопрос: а за счёт чего и кого это произойдет? Это потребует огромных ресурсов. При этом есть люди, которые не работали или работали, но не платили взносы, потому что получали зарплату в конверте. Они ведь тоже не отказываются от пенсии, когда приходит время, а обеспечивают её все остальные. Получается, чтобы все было по справедливости, кто больше зарабатывал, тот больше и получает в старости — от накопительной пенсии никуда не деться, — комментирует Анастасия Боброва. — Вне зависимости от того, будет ли дальше расти пенсионный возраст, государство будет давать некий базовый уровень пенсии. Но если мы говорим о переходе к качеству, то обязательно должны быть и индивидуальные накопления. На базовую пенсию все скинулись, а то, что сверх — это уже каждый сам за себя.

При этом, подчёркивает Анастасия Боброва, дожидаться каких-то специальных шагов государства в этом направлении не нужно, начинать копить на пенсию можно в любой момент.

— Это может быть добровольное накопительное пенсионное страхование, счёт в банке, скупка золота, покупка недвижимости — что угодно. Неважно, как накапливать, вопрос в том, делает это человек или нет. Мне кажется, люди, особенно молодые, не совсем понимают, что такое пенсия. Да, тебе дадут базу, но это не значит, что на нее ты сможешь, например, путешествовать. Тут нужна даже не финансовая, а именно пенсионная грамотность. Наверное, надо начинать работать ещё на уровне школ и объяснять: каждый сам за себя в ответе, если ты хочешь хорошую жизнь на пенсии, ты должен сам позаботиться об этом, — рассуждает Анастасия Боброва. — Нужно понимать, что от повышения пенсионного возраста размер пенсий кардинально не изменится, не подскочит в 2−3 раза. И очень хочется надеяться на заботу о пенсионерах со стороны детей и внуков, которым зачастую отдают всё заработанное, но не получают отдачи взамен. Почему бы детям не отчислять дополнительно на пенсию своих родителей? Тут как раз есть повод подумать о большем числе рождений: много детей — больше пенсия.

Перераспределение взносов, отмена «уравниловки», покупка стажа. Какие ещё есть предложения по пенсиям

Повышение пенсионного возраста и развитие системы пенсионных накоплений — не единственные возможные направления реформы пенсионной системы. Жанна Тарасевич, директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского, рассказывает, что представители бизнеса ещё в 2013 году подготовили свою концепцию пенсионной реформы. Она была рассмотрена на уровне Минтруда и Федерации профсоюзов, однако в итоге власти решили, что «данные предложения заслуживают внимания, но они преждевременные».

— Хотя в тот момент мы делали анализ и говорили, что Фонд соцзащиты вскоре столкнётся с трудностями. Если сегодня поднять ту аналитику и сравнить с тем, что есть сегодня, по факту, то будет видно, что мы были правы практически на 100%, — отмечает Жанна Тарасевич. — Безусловно, какие-то моменты, о которых мы говорили, были взяты: это повышение пенсионного возраста и повышение минимального страхового стажа для получения трудовой пенсии. Дальнейшее повышение пенсионного возраста, конечно, может рассматриваться, но это самое легкое, что можно сделать. Проблемы, связанные с обязательными социальными отчислениями, только за счёт повышения пенсионного возраста решить не удастся. Здесь нужно менять подходы.

Одно из изменений, озвученных бизнес-союзом, — это перераспределение нагрузки по страховым взносам между работниками и нанимателями.

— Мы предлагали в течение какого-то периода времени, не одномоментно, выровнять нагрузку на нанимателя и работника, как это существует за рубежом. Сегодня у нас в Фонд соцзащиты работник платит 1% зарплаты, наниматель — 34%. Мы считаем, что нужно постепенно снижать нагрузку на нанимателя и увеличивать — на работника. Пусть это будет небольшой шаг, по 1−1,5% в год, и процесс займет 10 лет, но в конце концов мы придем к равновесию, — говорит Жанна Тарасевич. — Конечно, такая мера может вызвать всплеск недовольства у людей, которым придется больше отдавать от своей зарплаты. Но, во-первых, это реформа не одного дня, людей надо постепенно готовить к этой идее. А во-вторых, должна быть проведена работа с нанимателями, чтобы они, исходя из своих возможностей, пропорционально повышали работникам зарплаты. Это должно быть зафиксировано либо через генеральное соглашение между нанимателем и работниками, либо через какие-то другие нормативно-правовые акты. Учитывая, что у нас самые высокие обязательные социальные отчисления для бизнеса на территории ЕАЭС и вообще в близлежащих странах, мы просто не выдерживаем конкуренции.

Ещё одна проблема, на которую обращает внимание Жанна Тарасевич, — пенсионная «уравниловка».

— И человек, который получал 500 рублей, и человек, который получал 2000 рублей, в общей сумме отдавали в Фонд соцзащиты по 35% зарплаты. Но при этом пенсия у них будет отличаться всего на 100−150 рублей, а это небольшие деньги. Поэтому второй шаг — это дифференциация пенсий и пересмотр непосредственно самой формулы их расчёта. Это также поможет бороться с «серыми» зарплатами, потому что выстроится прямая зависимость: чем больше ты платишь в пенсионный фонд сегодня, тем выше будет твоя зарплата завтра, — объясняет Жанна Тарасевич.

Также, продолжает эксперт, в Беларуси есть достаточно большое количество людей, которые могут платить страховые взносы от минимальной зарплаты и, по сути, участвовать в пенсионном накоплении по желанию. Это индивидуальные предприниматели, самозанятые, работающие без регистрации ИП, ремесленники, владельцы агроусадеб.

— С одной стороны, если человек платит взносы только от минимальной зарплаты, то он заработает только на социальную пенсию. Этим он в будущем сделает хуже самому себе, и далеко не все это осознают. А во-вторых, подобная льгота по уплате страховых взносов создает неравные условия конкуренции. Тот, кто принимает решение платить взносы по минимальной планке, сегодня может получать больший доход или имеет возможность реализовывать товар по меньшей цене по сравнению с теми, кто решил больше отдавать на пенсию, — объясняет Жанна Тарасевич. — По мере того, как у нас появляется всё больше людей, которые работают на себя, вовлечение этих слоев в пенсионную систему становится всё актуальнее. А ведь есть ещё и предприниматели, которые оформлены где-то на часть ставки и благодаря этому могут вообще ничего дополнительно не отчислять в Фонд соцзащиты. В том числе отсюда и получается дефицит ресурсов в пенсионном фонде.

Наконец, ещё одно предложение бизнес-союзов — это возможность покупать страховой стаж и тем самым, соответственно, делать дополнительные отчисления в Фонд соцзащиты.

— Например, есть семья, где муж-айтишник или топ-менеджер зарабатывает очень хорошо, а его жена-домохозяйка не работает и не имеет страхового стажа на трудовую пенсию. Пусть у них будет возможность покупки стажа. Почему муж не может вкладывать ресурсы в обязательное пенсионное обеспечение жены? Но этот вопрос прошёл без внимания, — говорит Жанна Тарасевич.

«У населения нет представления о том, что может происходить в дальнейшем». Что сами белорусы думают о пенсионной реформе

Глеб Шиманович, экономист Исследовательского центра ИПМ, тоже согласен с тем, что дальнейшая пенсионная реформа неизбежна.

— Повышение пенсионного возраста замедлило темпы роста дефицита Фонда соцзащиты, но этот дефицит все равно сохраняется. Это означает, что дальнейшие изменения в параметрах пенсионной системы необходимы, но какие это будут изменения и когда — другой вопрос. То, что в какой-то перспективе эту проблему нужно будет решать — это факт, — говорит Глеб Шиманович.

Чтобы выяснить отношение населения к существующей пенсионной системе и её возможным изменениям, Исследовательский центр ИПМ провёл соответствующий опрос. Его результаты говорят о том, что в целом у белорусов нет понимания того, какие еще возможны реформы помимо повышения пенсионного возраста.

— Повышение пенсионного возраста — это единственное изменение, вероятность которого люди считают очень высоким. Но о других возможных элементах пенсионной реформы, связанных с развитием накопительной системы, изменением формулы расчета пенсий в пользу большей дифференциации, изменением принципов предоставления пенсий на льготных условиях, люди не имеют почти никакого представления. В их глазах дальнейшее развитие накопительной системы имеет такую же степень вероятности, как-то, что пенсии полностью отменят или их размер резко уменьшится. Это говорит о том, что у населения нет представления о том, что может происходить с пенсионной системой в дальнейшем. Остаётся надеяться, что это представление есть у госорганов. На самом деле то, что его не доносят до населения, плохо: это важный аспект, от которого зависит доверие к государственной политике и пенсионной системе, — говорит Глеб Шиманович.

Исходя из этого белорусы плохо представляют, какие именно реформы пенсионной системы могли бы изменить её к лучшему.

— Единственный пункт, который однозначно поддерживался, — это снижение требований по страховому стажу. Эта проблема очевидна большинству населения и ощущается остро. Около 17% респондентов говорили, что в будущем почти наверняка столкнутся с проблемой выработки страхового стажа, ещё четверть опрошенных видят для себя такой риск. Идея включения в страховой стаж службы в армии, отпуска по уходу за ребёнком тоже активно поддерживается населением, и такие изменения были бы однозначно позитивно восприняты обществом.

Также эксперты ИПМ спрашивали у людей, делают ли они накопления на будущую пенсию. Большинство ответили, что нет.

— Первая основная причина — низкий уровень дохода: у многих в принципе нет возможности что-то откладывать. Второй момент, о котором говорили люди — это отсутствие доверия к системе. На это повлияли и сгоревшие после распада Советского Союза сбережения, и все белорусские девальвации, — комментирует Глеб Шиманович. — Из-за недоверия к финансовой системе люди готовы делать сбережения на пенсию только в том случае, если их можно будет оперативно забрать, а это противоречит самой сути пенсионных накоплений. В этом я вижу большую проблему и одновременно пространство для развития: необходимо повышать доверие к финансовой системе, развивать её инструменты.

Ещё один вывод из проведённого исследования звучит так: отношение к пенсионной системе, накоплениям и реформам отличается у разных социальных групп. Глеб Шиманович рассказывает, что о функционировании пенсионной системы больше осведомлены те, кого можно назвать белорусским средним классом: люди с высшим образованием, востребованностью на рынке труда, доходом выше среднего.

— Они же больше остальных склонны к тому, чтобы самостоятельно делать сбережения, готовы и хотят взять больше ответственности за себя и обеспечить себе комфортную жизнь на пенсии. Эта группа населения достаточно существенная, и давать ей возможность реализовать свои стремления — логичный путь эволюции пенсионной системы Беларуси. Предпосылки для развития добровольной накопительной части в плане готовности населения есть, — делает вывод Глеб Шиманович. — Именно развитие добровольного пенсионного страхования кажется мне самым важным с точки зрения долгосрочной перспективы, и он тоже включает в себя достаточно много элементов: например, развитие фондового рынка, возможностей для инвестирования.

В целом же, говорит Глеб Шиманович, с необходимостью реформировать пенсионную систему сейчас сталкиваются практически все страны. Это связано как со старением населения, так и с изменениями на рынке труда: развитием неформальной занятости, уходом в сторону роботизации.

— А это создает новые вызовы — конечно, очень долгосрочные, но однозначного ответа на них пока нет, что создает поле для экспериментов. Беларусь тоже может стать первопроходцем в чем-нибудь. Не обязательно опираться на чей-то опыт, которого может и не быть, нужно творчески подходить к этой проблеме, — считает эксперт.