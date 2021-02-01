В Слуцком районе на пожаре погиб мужчина

В воскресенье, 31 января, в деревне Красное Село сгорел жилой дом. Внутри спасатели нашли 60-летнего мужчину. Он погиб.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

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Сообщение о пожаре поступило в службу «101» в 16.12. Когда спасатели прибыли на место, деревянный дом был охвачен огнём. Работники Слуцкого РОЧС локализовали и ликвидировали пожар. Он уничтожил крышу и имущество.

В 16.48 на полу у окна спасатели обнаружили погибшего 60-летнего мужчину. Причина пожара устанавливается.

Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своём доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!