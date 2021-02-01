В Слуцке продают столовую № 5? Мои размышления про это

Недавно мужчина в шутку писал (на странице «Кур'ера» во «ВКонтакте». — Прим. ред.), что заплатит за коммуналку, газ и свет, когда ОАО «Слуцкий Агросервис» выплатит ему зарплату.

Так вот буквально вчера (30 января, суббота. — Прим. ред.) случайно увидела, что продаётся столовая № 5, которая находится напротив бывшего консервного завода. Она принадлежит «Слуцкому Агросервису», и стартовая цена почти такая же, что и сумма, за которую был недавно продан 21-й универсам.

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Получается, что у «Агросервиса» нет денег заплатить зарплату, а чтобы рассчитаться по долгам, нужно продавать имущество…

В городе ещё одно убыточное предприятие?

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