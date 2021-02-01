О Дне десерта, Дне борьбы с ненормативной лексикой и других праздниках этой недели, которые отмечают в Беларуси и мире, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

1 февраля — Международный день десерта. Появление этой даты связывают с невероятной популярностью десерта кейк-поп, созданного в США с участием блогера и кондитера Энджи Дадли. Праздник неофициальный и распространяется благодаря поклонникам в интернете. Стоит отметить, что десерт не всегда является сладким блюдом (в этом качестве иногда выступают сыр или икра), так что нельзя однозначно сказать, что десерт — это удел исключительно сладкоежек.

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2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий. Дата выбрана не случайно: именно в этот день, 2 февраля 1971 года, была подписана международная «Конвенция о водно-болотных угодьях». В Беларуси в 50−70-х годах была широкомасштабная мелиорация, то есть осушение болот. Для сельского хозяйства и для добычи торфа осушили порядка 300 тысяч гектаров. Это вызвало огромные проблемы. В сухие годы на этих территориях возникали торфяные пожары. Особенно крупные были в 1999, 2002 годах — горели тысячи гектаров. Тогда болота начали восстанавливать. В 2006 году удалось восстановить 27 тысяч гектаров нарушенных торфяников, а в 2018-м — более 50 тысяч были повторно заболочены.



3 февраля — Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Цель праздника — проводить мероприятия по искоренению брани из повседневной жизни, хотя бы в публичных местах.

По количеству нецензурных слов и выражений первое место в мире занимает английский язык, второе — голландский. Русский язык занимает третье место. В словаре ненормативной лексики русского языка находится 16 тысяч слов.

Впервые русский мат встречается в берестяной грамоте XII века.

До XIV века на Руси неприличные слова называли «нелепыми глаголами».

Человек употребляет бранные слова в среднем 230 тысяч раз в течение жизни.

4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года. Цель — привлечь внимание к этой глобальной проблеме. Не секрет, что рак — одна из ведущих причин смерти в мире. Зная причины возникновения раковых заболеваний, предотвращается примерно одна треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение.

5 февраля — День эрудита. Эрудит — образованный человек, который имеет широкие познания во многих областях. Он много читает, занимается самообразованием, постоянно расширяет свой кругозор, познаёт мир. Самый высокий IQ (228 единиц) продемонстрировала 10-летняя американка Мэрилин Во Саван в 1956 году. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса. IQ передаётся по наследству с вероятностью в 70%.

6 февраля — Международный день бармена. Дата праздника выбрана не случайно — в этот день отмечается также День святого Аманда, апостола, покровителя виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Профессия этих людей не менее тяжелая, чем водителей автобусов, учителей и пожарных. Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет. Как правило, в питейных и развлекательных заведениях в этот день проводятся всевозможные конкурсы барменов на лучший коктейль, состязания барменов в профмастерстве, тематические конкурсы и розыгрыши для посетителей.

7 февраля — Григорьев день. В народе его прозвали весноуказателем, поскольку с этого дня начинался поворот в сторону весны. В Григорьев день принято делать добрые дела, причём не на показ, не хвастаясь, а от чистого сердца и от всей души. Также в этот праздник вспоминают чужие добрые поступки и тех, кто их совершил.

Приметы: