Жителю Слуцка, который по неосторожности убил парня на «Нон-Стопе», дали 1,5 года «химии»

Об этом «Кур'еру» сообщили в Минском областном суде.

Суд Слуцкого района 19 января рассмотрел уголовное дело по обвинению 29-летнего Евгения Ш. в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК РБ). Отмечается, что раньше молодой человек уже был судим.

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Как всё произошло

17 мая 2020 года случчанин М. Г., которому на днях должно было исполнится 18 лет, приехал в кафе «НОНСТОПлюкс». В 4-м часу ночи на автостоянке он поссорился с Евгением Ш., который отдыхал в заведении.

«По своей небрежности, не предвидя дальнейшие возможные последствия от своих действий, не имея умысла на причинение смерти», Евгений Ш. ударил парня кулаком в лицо. Тот упал и ударился головой об асфальт. Пострадавшего забрали в больницу. Через какое-то время он скончался.

Приговор

Суд Слуцкого района признал Евгения Ш. виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание — 1 год 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа и штраф в сумме 855,95 рубля.

Также суд взыскал с Евгения Ш. в пользу погибшего 30 000 рублей как возмещение причинённого преступлением морального вреда и 87 рублей госпошлины в доход государства.