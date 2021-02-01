Фотография и история знакомства одной слуцкой пары.

Николай и Дарья Кривуля

Молодожёны встретились год назад в слуцком кафе. Николай увидел незнакомку и не смог удержаться — решил познакомиться. Так случайная встреча стала для молодых людей судьбоносной. Решение о создании семьи пара приняла вместе. Обсудив все вопросы и нюансы, Николай и Дарья отправились в ЗАГС и подали заявление. И вот 29 января в Слуцке появилась ещё одна молодая семья.

В ТЕМУ. «Взаимные лайки и случайные встречи». Молодожёны-2020 Слуцка: цифры, факты и истории знакомств