«Очень заботился о людях». Ушёл из жизни Анатолий Куприяненко, бывший директор Слуцкого сахарорафинадного комбината

Анатолий Куприяненко родился в посёлке Родино в Алтайском крае в 1939 году. Его отец работал монтажником, а мама занималась домашним хозяйством.

Павла Куприяненко ещё до войны командировали в Донбасс работать по специальности на сахарном заводе. В Украину перебралась и семья. Там Анатолий закончил среднюю школу и поступил в Смелянский техникум пищевых технологий.

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Юноша получил специальность «техник-механик пищевых производств со специализацией сахарная промышленность». Позднее он получил ещё два высших образования: в Минске и в Москве.

Начало пути

После техникума в 19 лет по распределению Анатолий попал на Скидельский сахарный завод. Там быстро «дорос» до главного энергетика и проработал на этой должности девять лет. Затем Куприяненко направили на Жабинковский сахарный завод. Через три года он стал главным инженером предприятия.

А в 1974 году Анатолий Павлович стал директором Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Поставил на ноги завод

«Анатолия Куприяненко я знал ещё будучи студентом, — рассказывает

, ветеран Сахарорафинадного комбината. — В 1965 году я поехал на практику на Скидельский сахарный завод. Тогда молодой 26-летний Куприяненко был начальником ТЭЦ. Ну и работал со студентами, пояснял, как работает ТЭЦ. Был увлечённый человек.

Потом он приехал к нам на завод, ему было всего 35 лет. До него завод был девять лет подряд убыточным. А уже через три года после назначения Куприяненко мы вышли победителями на соревновании среди предприятий города.

А в середине 80-х мы вообще вышли на всесоюзную арену как одно из лучших предприятий сахарной отрасли. Более того, наш завод удостоился чести участвовать в выставке ВДНХ СССР. И многие работники, и Куприяненко в том числе, были отмечены медалями ВДНХ".

«Выбил» жильё и поднял зарплаты

«Куприяненко очень заботился о людях, — продолжает Осип Иосифович. — За время его работы (а он проработал 29 с половиной лет) построено шесть многоквартирных домов. Не говоря о том, что он «дошёл» до Москвы, чтобы получить разрешение на отвод сельскохозяйственных земель под строительство коттеджей сахарного комбината, которые теперь стоят за 1-м городком. Обосновывал это тем, что работники сахарного завода, учитывая специфику круглосуточного производства, должны жить рядом с предприятием.

Безусловно, у Анатолия Павловича было умение убеждать людей. До его прихода здесь была такая текучка кадров! Как инженерно-технических, так и рабочих. Потому что зарплаты тогда были маленькие, условия труда тяжёлые.

Куприяненко убедил людей, что мы «заживём», если будем работать на одну цель, что всё поменяется, вырастут зарплаты. Он сумел создать коллектив единомышленников. Все ему очень доверяли и работали на одно — благосостояние нашего комбината. Это было самое главное.

В 1992 году именно он убедил нас взять завод в аренду. Арендный коллектив зарабатывал прибыль, и мы смогли в 1993 году за свои средства провести коренную реконструкцию завода. Мы у государства практически никогда на реконструкцию не просили денег. Делали за свои деньги и за кредиты банков.

И это именно Куприяненко смог убедить нас в 1996 году, чтобы комбинат стал акционерным обществом. Тоже очень многие люди не верили. Говорили «Что эти акции? Это бумажки!» и так далее. Сейчас все эти люди с благодарностью вспоминают Куприяненко. Потому что сегодня они имеют приличную помощь к своей пенсии".

Сделал из коллектива семью

«Анатолий Павлович очень много работал сам, — говорит Осип Дапиро. — Он был любитель этого производства, отдавал душу ему. И смог «зажечь» других специалистов. Поэтому наш завод всегда отличался от других в лучшую сторону. И эта традиция перешла к следующему поколению. И сейчас наш завод значительно лучше работает, чем другие заводы в Беларуси. Вот уже сколько лет мы признаёмся лучшими в ЕврАзЭС.

Как человек Куприяненко всегда старался сплачивать коллектив. Чтобы это была семья. Например, все специалисты присутствовали, когда он женил старшего сына, потом — когда женил младшего. И он очень много сделал для того, чтобы на комбинате закреплялись семейные династии.

И сейчас у нас работают дети наших бывших работников, внуки. Потому что работать на сахарном заводе очень сложно. Это круглосуточное производство. Тебя могут «поднять» в любое время суток: ночью, днём, на выходном, в праздник. И это единый поток. Стоит в одном месте что-то тормознуть, весь завод останавливается. Поэтому здесь должны работать люди, очень преданные этому предприятию.

Когда Анатолий Павлович уже ушёл на пенсию в 2003 году, он был председателем совета ветеранов. Очень добросовестно и эту работу делал. Он всё время жил заводом. Интересовался, как что работает. С ним всегда можно было посоветоваться. Человек всю свою жизнь положил на сахарную отрасль — с 18 лет до последних дней".

Анатолий Куприяненко умер 28 января на 82-м году жизни. Редакция газеты «Інфа-Кур'ер» выражает соболезнования его семье и близким и скорбит вместе с ними.

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