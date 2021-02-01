«Зинаида Петровна, ты ли это?» Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 25 по 31 января. «Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Публикация от Вениамин Колдыров (@veniaminkoldyrov)

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Публикация от Ольга Олимпия (@olyaolimpiya1)

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Публикация от Семья 👨‍👩‍👧 Улыбки☺ (@mikula_angelina)

 

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Публикация от Ольга Попова (@olga_popova_nsp)

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Публикация от Alex Shmygalev (@shmygalev_alexey24)

 

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Публикация от ТВОРЧЕСКАЯ МАМА (@tati_legun)

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Публикация от ЮЛИЯ|Canon•ты уже в моем кадре (@sergovna_)

 

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Публикация от K A R I N A (@_singularity_1)

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Публикация от Кристи (@krista_siitan)

 

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Публикация от Наталья Пракапович (@nataliaprakapovi)