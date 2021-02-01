«Я смотрела и мечтала о таком папе». Рассуждения жительницы Слуцка о роли отца в семье

Мне 25 лет. Мои родители в разводе где-то половину моей жизни. Моим воспитанием занималась всегда мама, а папа жил отдельно и помогал материально. В общем-то классика для семьи, где родители не вместе.

«Я смотрела и мечтала о таком папе»

Когда я поехала учиться, у меня появилась подруга Аня, воспитанием которой занимался в основном отчим, который заменил ей родного отца. Он растил её с трёх месяцев. Положив руку на сердце, я могу сказать, что завидовала ей белой завистью.

Аня злилась, когда отчим приезжал к нам в общежитие и тайно забирал её паспорт, чтобы она не пошла в клуб. Звонил ей каждый час, а SMS писал ещё чаще. Знал, когда Аня выходила со своей страницы во «ВКонтакте», тем самым контролировал, во сколько она ложится спать.

Проверял её оценки, и они вместе ходили на шопинг. Аня всегда ему звонила и рассказывала всё до мелочей. Даже о том, как ей понравился мальчик, который стоял на остановке, а папа всегда её внимательно слушал.

Иногда она злилась, говорила, что гипервнимание её раздражает, а я смотрела и мечтала о таком папе. Я не могла позвонить своему отцу и чем-то поделиться, а когда так поступала, то в ответ слышала что-то вроде: «Ну понятно. Это плохо, но ты там держись». В тот момент я твёрдо поняла, что если мои мечты по поводу идеального папы не реализовались, то у моего ребёнка будет по-другому.

«Папа давно стал элементом декора»

Сейчас у меня уже своя семья. Сыну 2 года. И для него папа — это, пожалуй, самый важный человек. У них какая-то особенная связь. Иногда, когда сын сидит на руках у папы, а я подойду их поцеловать, он старается меня отпихнуть. Папа должен быть только его. Сын встречает мужа с огромным счастьем, даже если его не было дома всего полчаса.

Но есть в моём окружении семьи, где жёны все время жалуются, что их муж — никудышный отец. Ребёнку уделяет время раз в месяц. И то, если хорошо попросить. В другой семье дети папу уже как четыре года не воспринимают, потому что он не реагирует ни на одну их просьбу и всё время сидит в наушниках и играет в танки. Для них папа давно стал элементом декора. И когда он к ним приближается, дети сразу начинают скандал, потому что всё, что он им может сказать: «Тихо! Хватит орать! Марш в комнату свою, там и гуляйте. Я занят!»

Казалось бы, что вспомнят дети с таким отцом? Ответ — только хорошее. Моё одно из самых ярких воспоминаний — когда я с папой в пять лет пошла кататься вместе на «Весёлые горки».

В тот момент, когда он придерживал меня на аттракционе, мне казалось, что папа будет моим самым лучшим другом и мы всегда будем близки.

Но с того момента прошло 20 лет, и папа, к сожалению, моим лучшим другом не стал.

«Неужели вы хотите быть пустым местом?»

К чему я это всё? А к тому, что я всем сердцем хочу докричаться до молодых отцов. Парни, мужчины, не откладывайте в чёрный ящик времяпровождение с ребёнком. Вы даже не представляете, как это важно для детей. Не ищите отговорки, почему именно сегодня или в выходной день вы не можете поиграть с сыном или дочкой.

Поверьте, дети запоминают все яркие моменты. Занимайтесь ими сейчас, а если упустите время, то через 15 лет вы не будете авторитетом и примером для вашего ребёнка уже никогда. Просто задумайтесь, неужели вы и вправду хотите быть пустым местом? И запомните: ни одни деньги и игрушки не заменят вашему малышу папу.

Анна Василевич