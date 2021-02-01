Когда человек сможет вернуться к привычной жизни после вакцинации против COVID-19

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, в которой эксперты рассказывают, что после вакцинации, особенно в первые месяцы, человек должен повременить с участием в массовых мероприятиях и продолжать использовать маски.

Авторы: Клэр Кейн Миллер, Марго Сэнджер-Кац и Кэтрин Дж. Ву, The New York Times.

Опубликовано 21 декабря 2020 года.

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В мире появились вакцины, дающие надежду на окончание пандемии. Но даже когда вы получите свою дозу, это не будет означать немедленного возвращения к привычной жизни, какой вы её знали раньше.

Вакцины не обеспечивают идеальной защиты. Учёные приводят несколько причин для того, чтобы продолжать носить защитные маски и оставаться бдительным.

Специалисты пока не знают, могут ли вакцинированные люди распространять коронавирус. Вероятно, COVID-19 продолжит быстрое распространение до тех пор, пока подавляющее большинство населения не будет вакцинировано или не переживёт естественную инфекцию. Поскольку вакцины не станут пропуском в нормальный мир начала 2019 года, Ума Кармаркар, нейроэкономист из Калифорнийского университета в Сан-Диего, рекомендует людям думать о том, «как нам двигаться вперёд», а не о том, чтобы «вернуться к нормальной жизни». (Нейроэкономика объединяет нейробиологию, психологию и экономику. — От автора перевода).

Что безопаснее делать после собственной вакцинации

По мнению экспертов, когда часть людей полностью вакцинированы (через неделю или две после второй дозы — имеется в виду двухдозовая вакцина компании Пфайзер. — От автора перевода), а большинство других ещё не привиты, то жизнь для первой группы, вероятно, не должна сильно измениться. Скорее всего, для этих людей будет безопаснее лишь пойти в продуктовый магазин или на почту.

Привитые работники сфер, где присутствует огромный риск инфекции, значительно снижают для себя риск заразиться после вакцинации, поэтому они одними из первых имеют право на вакцину. Но вакцинированные люди должны носить маски и по возможности избегать больших групп и собраний в помещении. Эксперты считают, это важно как для их собственного здоровья, так и для здоровья окружающих.

Кроме того, несмотря на то, что полученные на сегодня данные свидетельствуют о том, что первые вакцины в США снижают риск развития COVID-19 примерно на 95%, это по-прежнему означает, что оставшаяся небольшая часть может всё равно заболеть. И пока вирус так широко распространён, как сейчас, даже эта небольшая доля может в итоге оказаться довольно большим числом.

Что безопаснее делать после вакцинации друзей и членов семьи

По мнению экспертов, если вы и люди, которых вы хотите видеть, вакцинированы, то вы сможете безопаснее общаться с ними, в том числе и в помещении. Но быть в больших группах или путешествовать, когда нет возможности узнать, были ли вакцинированы окружающие вас люди, по-прежнему будет рискованно.

«Иммунитет — это не выключатель, это циферблат, — утверждает Эрик Лофгрен, эпидемиолог инфекционных заболеваний из Университета штата Вашингтон. — Если у вас ниже коллективный иммунитет, вирус всё ещё благополучно циркулирует среди населения, и всегда есть шанс, что именно вам вакцина не поможет».

В некотором смысле это может быть самый сложный этап поствакцинальной жизни. Решение о том, какой риск принять, потребует вычислений, которые могут оказаться утомительными, рассказала Элизабет Дорранс Холл, доцент кафедры коммуникаций в Университете штата Мичиган.

«Наш мозг просто устаёт взвешивать всё и вся, на что у нас просто не хватает энергии», — отметила она. Также необходимо учитывать, что многие люди будут вакцинированы в другое время, чем их близкие. Например, те, кто подвержен высокому риску заражения из-за своего возраста или хронических заболеваний, или чья работа делает их очень уязвимыми для вируса.

Что безопаснее делать после вакцинации большей части населения

По словам учёных, когда большинство людей будут вакцинированы, станет безопаснее, например, есть внутри ресторанов, посещать вечеринки или ездить на автобусе. Вирус не сможет легко распространяться, потому что достаточное количество людей прошли вакцинацию или уже перенесли болезнь. Это также помогает защитить людей, которые не могут пройти вакцинацию по состоянию здоровья, и людей, которые работают в людных или закрытых местах.

Многие учёные считают, что не менее 70% людей должны обладать иммунитетом для защиты всего населения. Однако это число является лишь приблизительным, и его, возможно, придётся пересмотреть, когда будет больше информации о том, как вакцины влияют на способность вируса распространяться.

Также эксперты подчеркнули, что даже при достижении коллективного иммунитета COVID-19 вряд ли исчезнет полностью. Вероятны вспышки, скорее всего, в зимнее время.

Каким будет предстоящее лето, по мнению экспертов

К этому времени учёные хотят узнать, какое количество людей будет вакцинировано, как долго сохраняется иммунитет (после вакцинации и после заражения) и будет ли мутировать вирус.

Специалисты считают, что предстоящее лето будет более «открытым», потому что многие будут привиты, а распространение вируса, по мнению учёных, замедляется в более тёплые месяцы, поскольку людям легче общаться на открытом воздухе, что менее опасно, чем в помещении. Тем не менее, стоит ожидать роста числа заболевших и госпитализаций следующей зимой.

Учёные также говорят, что маловероятно, что жизнь снова будет выглядеть так, как в начале 2019 года. Новой нормой станет частое ношение масок во время сезона гриппа или в людных местах, потому что повысилась осведомлённость об их пользе.

По словам профессора Деливетта Кастора, вероятно, появится больше систем реагирования для предотвращения столь же смертельных пандемий в будущем. К ним относятся методы отслеживания возникающих инфекций и скрининг перед полётами. Эксперты говорят, что это обнадёживающее событие.

В 2020 году заболеваемость сезонным гриппом была значительно ниже, чем обычно. По словам специалистов, этот сдвиг частично объясняется широким использованием масок и физическим дистанцированием.

Если мы будем продолжать в том же духе, изменения, вызванные коронавирусом (например, сокращение количества рукопожатий), могут иметь свои преимущества и привести к снижению рисков других заболеваний в будущем.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.