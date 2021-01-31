Задержание и опрос несовершеннолетнего: о чём нужно знать родителям

В Беларуси работает услуга «Детский адвокат». Минская областная коллегия адвокатов бесплатно консультирует всех желающих по вопросам, которые касаются несовершеннолетних. Как выяснилось, многих родителей волнует, в каких случаях может быть задержан несовершеннолетний, могут ли взрослые присутствовать на опросе и допросе подростка, как защитить интересы ребёнка, к которому есть вопросы от правоохранительных органов. Публикуем ответы адвокатов Максима и Алеси Терешковых.

1. С какого возраста ребёнка могут привлечь к ответственности?

К административной и уголовной ответственности несовершеннолетних привлекают по достижении ими 16 лет. Но есть некоторые деяния, за которые ответственность наступает раньше — с 14 лет.

Перечень таких правонарушений указан в ч.2 ст. 4.3 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях):

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За умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия (статья 9.1); за мелкое хищение (статья 10.5); за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9); за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках (статья 15.29); за жестокое обращение с животными (статья 15.45); за разведение костров в запрещённых местах (статья 15.58); за мелкое хулиганство (статья 17.1); за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте (части 1−3, 5 статьи 18.3); за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта (статья 18.4); за нарушение правил пользования транспортным средством (статья 18.9); за нарушение правил пользования метрополитеном (статья 18.10); за нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на транспорте (статья 18.34); за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-культурной ценности (статья 19.4); за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения поисковых работ (статья 19.7); за незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия (статья 23.46); за незаконные действия в отношении холодного оружия (статья 23.47).

Перечень преступлений, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет, указан в ч. 2 ст. 27 УК:

Убийство (статья 139); причинение смерти по неосторожности (статья 144); умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147); умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья 149); изнасилование (статья 166); насильственные действия сексуального характера (статья 167); похищение человека (статья 182); кража (статья 205); грабёж (статья 206); разбой (статья 207); вымогательство (статья 208); 11−1) хищение путём использования компьютерной техники (статья 212); угон транспортного средства или маломерного судна (статья 214); умышленные уничтожение либо повреждение имущества (части 2 и 3 статьи 218); захват заложника (статья 291); хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 294); умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения (статья 309); хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (статья 327); 17−1) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (части 2−5 статьи 328); хулиганство (статья 339); заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340); осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341); побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413); уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (статья 415).

Не подлежит административной и уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, которое достигло предусмотренного КоАП и УК возраста, если будет установлено, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), несовершеннолетний во время совершения деяния был не способен сознавать фактический характер, противоправность или общественную опасность своего деяния.

2. В каких случаях и на какое время может быть задержан несовершеннолетний?

Необходимо различать задержание как меру обеспечения административного процесса и меру процессуального принуждения в уголовном процессе.

Административное задержание состоит в фактическом кратковременном ограничении свободы физического лица, в отношении которого ведется административный процесс. О задержании несовершеннолетнего обязательно должны быть уведомлены родители или лица, их заменяющие.

В отношении несовершеннолетних такое задержание не может превышать трёх часов, кроме правонарушений, за которые предусмотрено взыскание в виде депортации. Об административном задержании несовершеннолетнего составляется протокол, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, составившего протокол, сведения о личности задержанного, основания, место и время его фактического задержания. При этом задержанному разъясняется установленное п. 5 ч. 1 ст. 4.1. ПИКоАП право пригласить защитника.

Протокол подписывается лицом, его составившим, а также задержанным. В случае отказа задержанного от подписания протокола в нём делается соответствующая запись с указанием мотивов отказа. Копия протокола вручается задержанному по его просьбе. В случае, если в протоколе изложены обстоятельства, с которыми несовершеннолетний не согласен либо, по его мнению, они изложены неверно, он вправе письменно указать об этом в протоколе, прежде чем подписать его.

Задержание как мера процессуального принуждения в уголовном процессе состоит в фактическом задержании лица, доставлении его в орган уголовного преследования и в кратковременном содержании под стражей в местах и условиях, определённых законом.

Такое задержание может быть применено только:

К лицу, подозреваемому в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы или ареста; к обвиняемому для предъявления обвинения либо в случае нарушения условий примененной к нему меры пресечения; к осужденному, в отношении которого есть представление уполномоченного на то органа об отмене приговора, определения, постановления суда об условном неприменении наказания, отсрочки исполнения наказания или условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

О задержании лица и месте нахождения задержанного орган, ведущий уголовный процесс и осуществивший задержание, обязан в течение 12 часов с момента фактического задержания сообщить кому-либо из совершеннолетних членов его семьи или близких родственников либо предоставить возможность сообщить об этом самому задержанному.

Задержание может производиться до возбуждения уголовного дела. При этом вопрос о возбуждении уголовного дела должен быть решён органом уголовного преследования в течение 12 часов с момента фактического задержания. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или непринятия решения о возбуждении уголовного дела в указанный срок задержанный должен быть освобождён.

Задержание не может длиться свыше 72 часов с момента фактического задержания, по истечении которых задержанный должен быть освобожден из-под стражи, либо ему должно быть предъявлено обвинение, либо в отношении него должна быть применена мера пресечения, предусмотренная УПК.

Задержание лица, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 124, ст. 126, ч. 2 ст. 139, ч. 1 и 3 ст. 285, ст. 286, 289, ч. 3 ст. 357, ст. 359, 360, 362, а также тяжких преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 и ч. 3 ст. 339 УК, не может длиться свыше десяти суток с момента фактического задержания, по истечении которых задержанный должен быть освобождён из-под стражи либо в отношении него должна быть применена мера пресечения, предусмотренная УПК.

В случае применения в отношении задержанного меры пресечения обвинение ему должно быть предъявлено не позднее десяти суток с момента фактического задержания, а в отношении лиц, указанных в предыдущем абзаце — не позднее двадцати суток с момента фактического задержания.

При решении вопроса о применении меры пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи несовершеннолетнего под присмотр в порядке, предусмотренном статьей 123 УПК. О задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания под стражей немедленно ставятся в известность родители или другие законные представители несовершеннолетнего.

Несовершеннолетний имеет право получить до начала первого допроса бесплатную юридическую консультацию адвоката. Более подробно об особенностях участия несовершеннолетнего в уголовном и административном процессах смотрите в брошюре ЮНИСЕФ «Рекомендации для детей, которые находятся в конфликте с законом».

3. Как должен проходить опрос несовершеннолетнего в административном процессе?

При опросе несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет обязательно присутствие педагогического работника. Также педработник может присутствовать при опросе несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет, но по усмотрению должностного лица органа, который ведёт административный процесс. В случае необходимости при опросе могут присутствовать психолог, а также родители или иные законные представители несовершеннолетнего.

Перед началом опроса указанным лицам разъясняются их права и обязанности. С разрешения лица, осуществляющего опрос, присутствующие могут задавать вопросы несовершеннолетнему, которые заносятся в протокол опроса. По окончании опроса своими подписями участники опроса подтверждают правильность записи объяснений.

Несовершеннолетний также имеет право пользоваться помощью адвоката.

По окончании опроса составляется протокол и предъявляется для прочтения опрашиваемому. Несовершеннолетний имеет право требовать дополнения объяснения и внесения в него поправок. Эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол опроса.

По прочтении протокола опроса опрашиваемый удостоверяет, что объяснение записано правильно, о чём делается отметка в протоколе перед его подписью. Также перед подписью отмечается, прочитан ли протокол опроса лично или он был зачитан. Если протокол опроса записан на нескольких страницах, подписывается каждая страница. В случае, если в протоколе изложены обстоятельства, с которыми несовершеннолетний не согласен либо, по его мнению, они изложены неверно, он вправе письменно указать об этом в протоколе, прежде чем подписать его.

4. Как проводится допрос несовершеннолетнего в уголовном процессе?

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности не должен длиться более четырёх часов в день.

При допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого обязательно участие защитника и педагога или психолога. С разрешения следователя или прокурора присутствующие имеют права задавать вопросы допрашиваемому, а по окончании допроса могут ознакомиться с протоколом и делать письменные замечания о правильности и полноте записи показаний.

Если у несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого есть родители или другие законные представители, их участие в уголовном деле обязательно.

По окончании допроса составляется протокол и предъявляется для прочтения допрашиваемому. У несовершеннолетнего также есть право требовать вносить в него поправки. По прочтении протокола опять же делается отметка в протоколе о том, что всё записано верно. Если подросток с чем-то не согласен, он вправе письменно указать об этом в протоколе, прежде чем подписать его.

Протоколы допросов могут быть оглашены на судебных заседаниях, и на основании содержащихся в них доказательств может быть основано обвинение несовершеннолетнего. Поэтому к этим документам нужно относиться очень ответственно. Следует их внимательно прочитать, проследить за полнотой фразы, сказанной подростком, или обратить внимание на то, что она написана неточно. В этом случае следует настаивать на исправлении написанного.

Если протокол не исправлен в соответствии с замечаниями, то перед подписанием протокола, необходимо указать, что именно указано не верно.

Как бесплатно получить консультацию адвоката

Адвокаты отвечают на вопросы через чат-бот в рабочие дни с 17:00 до 19:00. Вы можете задать любой вопрос, затрагивающий права и интересы ребёнка, по гражданскому, семейному, жилищному, административному и уголовному праву.

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