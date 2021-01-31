Не играйте с налоговой в прятки. Как подготовиться к проверке и вести себя с инспекторами

Вопрос не в том, когда к вам придут проверяющие из налоговой инспекции. А в том, что они найдут и как вы будете действовать дальше. Хорошая новость для белорусских компаний — к каждому из этапов проверки можно подготовиться. Но как это сделать правильно? На какие документы обращать внимание? И как быть, если «косяки» у вас всё-таки нашли? На эти и другие вопросы ответила Елизавета Ярмош, кандидат юридических наук, партнёр Адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнёры».

Подготовка к налоговой проверке

— В большинстве случаев в качестве проверяющей структуры правильности уплаты налогов выступает Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь (в лице территориальных инспекций) или Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля.

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Существует три наиболее часто встречаемых вида проверки:

Выборочные проверки

Самый простой тип проверок с точки зрения подготовки. Основные моменты, которые необходимо помнить:

Установлен запрет на проведение выборочных проверок в течение двух лет с момента государственной регистрации организации (кроме создания организации в процессе реорганизации)

На сайте Комитета государственного контроля дважды в год (до 15.12 и до 15.07) публикуется план выборочных проверок на ближайшее полугодие. Этот план находится в свободном доступе, и каждый желающий может уточнить, находится ли там его организация

О назначении выборочной проверки компанию дополнительно уведомляют не позднее чем за 10 рабочих дней до начала её проведения.

Обратите внимание, что уведомление направляется по последнему известному адресу компании. И оно считается автоматически полученным по истечении трёх дней с даты отправления. Поэтому в интересах проверяемого — своевременно информировать регистрирующий (и/или налоговый) орган об изменении места нахождения либо отслеживать получение корреспонденции по юридическому адресу. В уведомлении обязательно должны быть указаны:

Проверяемый период

Основание проведения проверки

Исчерпывающий перечень проверяемых вопросов.

Активную подготовку к выборочным проверкам необходимо начинать уже с момента получения уведомления. Если у вас нет возможности участвовать при проведении проверки в указанные сроки, вы вправе в течение 3 дней с момента получения уведомления один раз попросить о переносе срока. Для этого необходимо подать заявление с обязательным обоснованием причин.

Важно помнить, что проверка по одному и тому же вопросу за один и тот же период не допускается (за редкими исключениями, к которым относятся поручения Президента, Генерального прокурора, возбуждение уголовного дела и некоторые иные основания). Поэтому если вопросы, указанные в уведомлении, уже были проверены, письменно сообщите об этом проверяющему до начала выборочной проверки и направьте ему копию акта или справки проверки.

Внеплановые проверки

Исходя из самого названия, такие проверки не планируются заранее и проводятся в случае возникновения необходимости. Например, при наличии у проверяющего информации о нарушении налогового законодательства (в том числе полученной от государственного органа, физического или юридического лица) или в связи с возбуждённым уголовным делом.

Внеплановая проверка не может быть назначена на основании анонимного заявления, поэтому целесообразно уточнить, в связи с чем она проводится.

Дополнительные проверки

В рамках такого рода проверок дополнительно изучаются уже ранее проверенные обстоятельства при рассмотрении возражений, жалоб компаний по делам, поступившим в органы уголовного преследования или суды.

Если вы стали объектом дополнительной проверки, то при подготовке к ней скорее имеете возможность предотвратить её назначение (если так будет лучше для вас), чем подготовиться к её проведению.

Общий совет. Помните, что нарушение проверяющим порядка назначения проверки является основанием для признания её незаконной. В свою очередь такое признание влечёт недействительность её результатов, а если проверка не завершена — её прекращение (за исключением случаев установления признаков преступления). Следовательно, прежде чем готовить документы для проверяющих, рекомендуется проверить правильность назначения проверки и в случае наличия объективных сомнений — обжаловать её проведение.

Участие в налоговой проверке

Чтобы понять, как себя лучше вести во время проверки, вам стоит знать две вещи:

Свои основные права (что, в частности, позволит вам воздержаться от выполнения неправомочных требований проверяющих, об этом ниже).

Обязанности проверяющего (в некоторых случаях нарушение этих обязанностей может стать причиной признания результатов проверки незаконными).

Основные обязанности проверяющего:

Предъявить служебное удостоверение (в противном случае вы вправе не пропускать проверяющего на территорию организации)

Представить предписание на проведение проверки (рекомендуем владельцу бизнеса получить копию предписания и в ходе проведения проверки следить, чтобы проверяющий чётко ему следовал)

Внести сведения о проведении проверки в книгу учёта проверок. Невыполнение данной обязанности — основание для признания проверки незаконной. Заявление о признании проверки незаконной подаётся заявителем не позднее 10 дней со дня начала проверки. Однако вам следует помнить, что обязанность внести запись в книгу возникает только при её предъявлении. Соответственно, проверяющий может, например, сообщить суду, что книга проверок не была предоставлена по его просьбе. Поэтому в суд есть смысл обращаться только при наличии неопровержимых доказательств того, что проверяющий отказался вносить запись.

Как себя вести при проверке

Зачастую налогоплательщики полагают, что лучшим решением во время проверки станет непредоставление проверяющему документов (со ссылкой, например, на их утерю). Однако необходимо помнить, что в таком случае налоги исчислят на основании сведений о движении средств по счетам в банке (со всей выручки, поступившей на ваши расчётные счета) или используют «расчётный метод».

Во время проведения проверки все действия проверяющего должны отвечать трём основным моментам:

Перечню проверяемых вопросов

Сроку проведения проверки

Проверяемому периоду.

Все эти данные указаны в предписании о проведении проверки, поэтому постоянно сверяйтесь с его текстом.

Перечень вопросов. Вы вправе не выполнять требования проверяющего, если они не относятся к вопросам, подлежащим проверке.

Период проведения проверки. Вы вправе отказать в допуске проверяющих на территорию в случае истечения срока проверки и отсутствия документов, подтверждающих её продление.

Проверяемый период. Он не может превышать пяти лет, предшествующих году, в котором назначена проверка, включая также «кусочек» года, в котором проверка назначена.

То есть если проверка назначается 15 января 2021 года, то максимальный период проверки — с 1 января 2016 года, а также «кусочек» в виде 14 дней января 2021 года. Если проверка будет назначена 15 декабря 2021 года, то проверять вас могут за период с 1 января 2016 года, но к нему уже сможет прибавиться «отрезок» величиной почти в весь 2021 год (соответственно, до 14 декабря 2021 года). Получается, что чем ближе к началу финансового года назначается проверка, тем меньший период фактически можно проверить. Но выйти за максимальный проверяемый период налоговые органы не вправе.

Права налогоплательщиков

Основное ваше право — не выполнять незаконные требования и решения налоговых органов. Правда, зачастую оценку «законности» действий может дать только суд, но в любом случае помните: у вас существует обязанность подчиняться лишь тем требованиям налоговых органов, которые полностью соответствуют налоговому законодательству.

Зачастую у должностных лиц компании (как правило, директора, главного бухгалтера, учредителя) берут объяснения при проведении проверки. Мы рекомендуем осторожно подходить к их даче и пояснять только те факты, в которых у вас нет сомнений. Причём делать это — только после изучения всех необходимых документов. Ведь такие объяснения нередко выступают основным доказательством при обжаловании результатов проверки, и опровергнуть их очень непросто.

В то же время помните, что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин за воспрепятствование проведению проверки (статья 23.2 КоАП). Поэтому отказываться от дачи объяснений всё же не стоит. Если в чём-то сомневаетесь, просто попросите время для ознакомления с документами.

В случае, если объяснения уже взяты, а у вас после изучения документов поменялась позиция — изложите её письменно и направьте в проверяющий орган заказной корреспонденцией.

Если результат проверки «негативный»

Любая налоговая проверка заканчивается подготовкой одного из двух документов:

Справки (при отсутствии нарушений)

Акта (при наличии нарушений).

Что делать, если вы не согласны с позицией проверяющего в акте?

1. Не стоит отказываться от подписания акта проверки. По сути, подпись не означает ваше согласие, а означает лишь факт ознакомления (получения копии) указанного документа. Тем более, что в этом случае акт просто будет направлен по почте, и отказ от подписи не даст вам никаких преимуществ.

2. В случае несогласия с актом можно учинить об этом запись перед своей подписью.

Сам акт проверки обжалованию не подлежит (обжалуется решение по акту, которое составляется позднее). Но в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта вы вправе представить свои возражения в проверяющий орган.

Обращаем внимание: по результатам рассмотрения ваших возражений может быть назначена дополнительная проверка. То есть если проверяющий обнаружит, что акт проверки содержит недостатки, он сможет их устранить. Для этого в ходе дополнительной проверки он составит новый акт, тем самым усилив свою позицию.

Согласно налоговому законодательству в акте проверки не допускаются неоговоренные исправления. В случаях, когда в акте обнаруживаются ошибки, неполное выяснение обстоятельств либо необходимо внести изменения и (или) дополнения, в такой акт вносятся изменения и (или) дополнения в строго установленном порядке.

В то же время если в акте проверки допущены очевидные нарушения (например, счётные ошибки либо проверяющий не принял во внимание важный документ, который имеется у вас в наличии), важно такие обстоятельства устанавливать и исправлять до вынесения решения. Излагать свою позицию в возражениях необходимо в каждом случае индивидуально, с учётом всех обстоятельств.

Главный документ, который подлежит немедленному исполнению, — это решение по акту проверки. Оно составляется в течение 30 рабочих дней и, в отличие от возражений, может быть предметом отдельного обжалования в суде.

Важно помнить: абсолютно каждое лицо (а не только директор или иной уполномоченный представитель) имеет право обжаловать решение по акту проверки, если считает, что оно нарушает его права и (или) законные интересы. В акте проверки, как правило, указываются лица, действия (бездействие) которых, по мнению проверяющего, повлекли нарушение законодательства. Соответственно, в первую очередь им и рекомендуется обжаловать решение.

Организация также вправе обжаловать результат проверки. При решении вопроса, кому лучше обращаться в суд, следует учитывать и размеры госпошлин. Если заявителем выступает организация, размер госпошлины составляет 20 базовых величин (в январе 2021 года это 580 бел. рублей), для физических лиц госпошлина составляет 5 базовых (145 бел. рублей). Нужно учитывать, что по результатам рассмотрения жалобы также может быть назначена дополнительная проверка. И в отличие от суда, жалоба в вышестоящем органе рассматривается без участия проверяемого. В то же время если вы решили обжаловать решение в вышестоящем органе — дождитесь результата рассмотрения жалобы и только потом обращайтесь в суд.

Важно! Основанием для подачи жалобы является нарушение закона и нарушение прав (законных интересов) лица, обратившегося в суд. Только наличие двух этих обстоятельств в совокупности может повлечь признание решения по акту проверки незаконными.

В качестве примера приводим кейсы по оспариванию результатов проверки.

Кейс 1. Нарушение порядка проведения проверки

В отношении компании, находящейся в процессе ликвидации, была проведена проверка, составлен акт и вынесено решение о взыскании налогов, исчисленных расчетным методом (в связи с непредоставлением документов). Налоговый орган указал, что проверяемый отсутствовал по месту регистрации и не предоставил документы для проверки.

Нами было подано заявление в суд с просьбой отменить решение, поскольку был нарушен порядок истребования документов. Ведь при отсутствии проверяемого субъекта по месту нахождения в предписании производится соответствующая запись. В данном случае такая запись отсутствовала.

Нам удалось доказать, что налоговые органы не выполнили все обязательства, предусмотренные налоговым законодательством (не был доказан факт направления в адрес ликвидатора проверяемого требования о предоставлении конкретного перечня документов), и в связи с этим нельзя применять расчетный метод при исчислении подлежащих уплате налогов.

В рассматриваемом деле суд по ходатайству сторон назначил дополнительную проверку, результаты которой полностью устроили проверяемого.

Кейс 2. Неправильное применение срока для взыскания налогов

Проверка организации была назначена в декабре 2019 года. Проверяемый период был правильно определен — с 01.01.2014 по 01.11.2019 . Однако решение по акту проверки было вынесено только в апреле 2020 года, согласно чему были взысканы налоги за период с 01.01.2014 по 01.12.2019 (при этом основная часть налогов была взыскана за период 2014 года).

Нами было подано заявление в суд, в котором мы, с одной стороны, не оспаривали правильность проверяемого периода, но, с другой стороны, указали на незаконность взыскания налогов за 2014 год. Мы сослались на норму Налогового кодекса, согласно которой взыскание налога не производится, если требование о его уплате не предъявлено в течение пяти лет со дня истечения срока уплаты. Поскольку срок уплаты налогов за 2014 год истек в марте 2015 года, взыскивать их в апреле 2020 года прямо запрещено.

После проигрыша дела в суде первой и апелляционной инстанций мы получили полное удовлетворение наших требований в Верховном суде — решение налогового органа в части взыскания налогов за 2014 год полностью отменено.

Эти примеры свидетельствуют о том, что при наличии оснований можно и нужно обжаловать результаты проверок. Но ещё лучше — правильно к ним готовиться и грамотно избирать тактику поведения.