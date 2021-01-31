В Слуцке закрылся универсам № 21. Фотофакт

Ольга Паздерина
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С воскресенья, 31 января, магазин № 21 от универмага «Слуцк» прекратил свою работу, потому что истёк срок аренды здания. Он открылся 15 февраля 2019 года.


Напомним, что здание по ул. Ленина, 237, которое принадлежало ликвидируемому «Слуцк-Востоку», продали с аукциона 20 января. Возможно, новым владельцем «21-го универсама» стал «Виталюр».

В Слуцке закрылся универсам №21. Фотофакт
31 января. В помещении магазина работает только аптека. Фотографии: Ольга Паздерина
В Слуцке закрылся универсам №21. Фотофакт
Магазина одежды, который арендовал помещение бывшего кафе «Мираж», уже тоже нет.

В Слуцке закрылся универсам №21. Фотофакт

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В Слуцке закрылся универсам №21. Фотофакт

В Слуцке закрылся универсам №21. Фотофакт

В Слуцке закрылся универсам №21. Фотофакт

В Слуцке закрылся универсам №21. Фотофакт

В Слуцке закрылся универсам №21. Фотофакт

В Слуцке закрылся универсам №21. Фотофакт

В Слуцке закрылся универсам №21. Фотофакт

В Слуцке закрылся универсам №21. Фотофакт

Ранее

КОНТЕКСТ. Ещё несколько лет назад КУП «Слуцк-Восток» владело 25-ю магазинами, восемью объектами общественного питания и одним объектом бытовых услуг. В середине 2000-х «Слуцк-Восток» открывал новые магазины, но примерно с 2016 года положение ухудшилось: были накоплены долги, торговые точки стали закрываться, а помещения сдаваться в аренду и выставляться на продажу, чтобы рассчитаться с долгами. А 25 октября 2019-го было официально объявлено о ликвидации «Слуцк-Восток».

Сейчас на предприятии работает ликвидационная комиссия, председателем которой назначена Елена Алешко. Её задача — составить реестр должников, провести оценку имущества, выставить его на аукцион и продать, чтобы рассчитаться с долгами.