Промышленная добыча калийной соли в Солигорске началась 60 лет назад. Топ-6 интересных фактов об этом

60 лет назад, 9 января 1961 года, началась промышленная добыча калийной соли в Солигорске. Первый её вагон был отправлен со станции «Калий-1» на поля любанского совхоза «10 лет БССР». «Кур'ер» собрал ещё шесть интересных фактов о солигорской соли и её добыче.

1.Сколько лет Старобинскому месторождению

300−400 млн лет. На месте нынешнего Полесья находилось мелководное море с обширными лагунами. В результате испарений и прогибов дна бассейна, колебательных дви­жений формировались отложения солей натрия и калия, чередовавшихся с глинисто-карбонатными слоями.

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Возраст месторождения подтверждают находки палеозойской эры — окаменелые останки ракоскорпионов, кото­рые населяли планету ещё до динозавров.

2. Когда и кто обнаружил месторождение

Изначально в районе Старобина искали нефть, но вместо неё в 1949 году геологи подняли на поверхность «породу розового цвета с серыми прожилками». В июле 1958 года на разработку залежей калийных солей приехали первые 211 рабочих. Изначально новый шахтёрский посёлок назвали Ново-Старобинск. Планировалось, что это будет поселение на 18−20 тысяч человек. Но уже через год Ново-Старобинск переименовали в город Солигорск.

3. Что из себя представляет калийное месторождение

Богатства Старобин­ского месторождения представлены сильвинитом (калийная соль), карналлитом (магнезильная соль) и каменной солью. Калийные соли располагаются внутри пластов каменной соли. Калийные горизонты залегают на различных глубинах — от 400 до 1200 метров.

Сегодня на предприя­тии выпускается каждая шестая тонна калийных удобрений на Земле. Продукция поставляется в 128 стран мира.

4. Солигорские горы и мёртвые моря

Особенности производ­ства наложили отпеча­ток и на окрестности. Появились терриконы — это глина в смеси с гипсом и каменной солью. Этих отходов накопилось уже более полумиллиона тонн. Ими занято более 10 км². Сейчас высота терриконов достигает примерно 120 метров. Между терриконами — рукотворные озёра-шламохранилища. Концентрация соли в воде такова, что если даже на мгновение окунуть руку, то на коже остаётся белый налёт.

5. Голливуд отдыхает

Из-за особенно­стей пейзажа Солигорск и его окрестности регулярно становятся площадкой для съёмок кинофильмов, музыкальных клипов, фотосессий. Пожалуй, самым масштабным медийным продуктом стал российский худо­жественный фильм «Третье небо». Круше­ние самолёта и фанта­стические эпизоды фильма снимались на солигорских терриконах. Солеотвалы стали местом съёмок клипа «Я здесь» группы «Кипелов» и клипа «Бессонница» Макса Коржа.

6. Терриконы и туризм

Смотреть на горы можно только со стороны. Тем более нельзя взбираться на вершину. Склоны этих гор очень неустойчивые, а в дождь они стано­вятся очень скользкими.

Тем не менее год назад чиновники из Министерства спорта и туризма предложили «Беларуськалию» проработать безопасные маршруты и открыть терриконы для экскур­сий. Руководство комбината посчитало идею интересной, но в далёкой перспек­тиве — не ранее чем через 100 лет.