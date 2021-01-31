Слуцкие кадеты хотят взять шефство над заброшенными памятниками старого городского кладбища

Утром 31 января кадеты 33-го взвода Минского областного кадетского училища посетили старое городское кладбище. Они почтили память случчанина Ольгерда Обуховича, белорусского писателя, переводчика, и Сергея Рубанова, заслуженного учителя БССР, Героя Социалистического Труда, именем которого названа Слуцкая СШ № 10.

В планах кадетов — взять шефство над заброшенными памятниками, например, такими как памятник Ольгерду Обуховичу. Так пояснила цели визита воспитатель, сопровождавшая кадетов. Также она добавила: многие кадеты родом не из Слуцка и не очень глубоко знают историю Случчины, а такие мероприятия помогают восполнить пробелы не просто её изучением, но и практическими делами.