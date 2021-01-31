Происшествия на выходных: новые протесты в России, пожарные на Слуцком рынке

Одним абзацем: на Слуцкий рынок утром в субботу приезжали пожарные. Читатели «Кур'ера» пишут, что там загорелся торф. Официального комментария пока нет.

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Воскресные события в Беларуси

В Беларуси в воскресенье прошли локальные немассовые акции протеста. Несмотря на отсутствие акций, в Минске были задержания. Несколько человек задержали на проспекте Независимости. Также днём была задержана аккредитованная журналистка из Швейцарии Люциа Чирку, но позже её отпустили. На 20.40, по данным правозащитников, в Беларуси были задержаны более 120 человек. TUT.BY

Протесты в России

По всей России прошли массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального. Как и в прошлые выходные, люди вышли во многих городах — от Петербурга до Камчатки. Акции сопровождались жёсткими задержаниями, полиция применяла спецсредства.

По информации на 21.08, в России задержали 4 777 человек. Из них в Москве — 1515 человек, в Санкт-Петербурге — 1095 человек. В том числе задерживали журналистов. Медуза

В центре Москвы загорелся полицейский бус

Пишут, во дворе у Вознесенского переулка загорелась полицейская машина pic.twitter.com/3FbKqnv5xZ — Дикая Москва (@WildWildMoscow) January 31, 2021

В центре Москвы во время акции протеста загорелся полицейский автомобиль. Источник «Интерфакса» говорит о «небольшом возгорании», которое было оперативно потушено. Пострадавших нет. Наша Ніва

В Бресте легковушка насмерть сбила мужчину

Люди погибли на пожарах

Днём 30 января горела хозпостройка в частном домовладении в Минске. На пожаре обнаружен погибший 43-летний сын хозяина.

Вечером того же дня в Орше горел жилой дом, хозяйка которого умерла 50 лет назад. На пожаре обнаружен труп 53-летнего внука хозяйки. Его 43-летняя жена попала в больницу с ожогами. В обоих случаях причины пожара и гибели людей устанавливаются.

Трагедия случилась вечером в пятницу. По предварительной информации, 21-летний водитель «Пежо» сбил 64-летнего местного жителя. Тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина умер по дороге в больницу.