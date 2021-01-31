31 января в Беларуси отмечают День науки — профессиональный праздник тех, кто занимается исследовательской деятельностью не зависимо от возраста. Свои размышления о науке и её влиянии на людей прислал в редакцию «Кур'ера» случчанин Александр Шелехов. Приводим его письмо с некоторыми сокращениями.

«Среди моих друзей и знакомых есть настоящие учёные со званиями и различными регалиями. Спешу выразить сердечную благодарность и признательность всем умницам и знатокам своего дела, кто спасает мир от хаоса. Довелось и мне проработать в академической науке больше 20 лет.

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Почему-то слово «наука» и «учёный» у многих людей вызывает раздражение и отрицание. При этом все без исключения пользуются её достижениями. Первые дикари не подозревали, что они были первооткрывателями, так как познавали мир для выживания. Впрочем, этим мы занимаемся до сих пор. Достижения науки создают наибольший комфорт для жизни.

Комфорт отучает думать

Достижения науки приучили нас не задумываться над тем, что происходит вокруг. Мы стали в какой-то мере роботами, так как многие процессы осуществляем механически, не погружаясь в размышления — почему, как, зачем. Первобытный человек свои действия согласовывал с естественными законами окружающего мира. Современный — действует по подсказке принципов цивилизации, которая, впрочем, может быть, идёт неправильным путем.

Наука как-то вдруг стала опасной и весёлой сферой деятельности людей. Одновременно на ракеты и колбасу у человечества денег не хватает, поэтому наука /…/ придумала всякие отвлекающие игры. Вот коронавирус (тоже в какой-то мере игра толстосумов), охвативший мир, стал очередным таинственным звеном в цепочке событий, которые нельзя спрогнозировать.

Забитый продуктами холодильник, но при этом /…/опустошённый интернетом ум — это ли не кризис науки? Она придумала, как заполнить человеческую утробу, но не смогла удовлетворить духовную жажду людей. /…/

Наука и поиски смысла жизни

Наука не может ответить на самый глобальный вопрос человечества — в чём смысл жизни? И здесь каждому из нас придётся отвечать самому. /…/ Каждый из нас — учёный в широком понимании этого слова, так как познаёт бытие всякий миг и приспосабливается к нему. Можно предположить, что все неведомые законы открываются человеку ежесекундно, он существует по ним негласно.

Природа держит мозг в резерве

Наш мозг работает в облегчённом режиме и действует всего на десятую часть своих возможностей. Весит примерно 2% от веса человека, а потребляет 20% энергии организма. Представить трудно, если бы наша голова «варила» в полную силу. Тогда человек превратился бы в вечно жующее существо, работая только на «серое вещество». Природа держит основную часть нашего мозга в резерве, открывая его возможности в экстремальных ситуациях. В этих случаях люди совершают невероятные подвиги и открытия. Но быть героями постоянно мы не можем. А вот осознать свою уникальность нам по силам.

Постараться не уничтожить себя

Так случилось, что пока человечество одно во Вселенной. Поэтому нужно постараться не уничтожить себя. /…/ Глядя на все новые открытия науки начинаешь задумываться — а «верной дорогой» ли мы идём? И вера в победу разума с каждым годом ослабевает, потому что с появлением более совершенных технологий возникают неразрешимые проблемы. Это напоминает некий тупик, в страшном сценарии — пропасть. К сожалению, планетой правит не разум, а деньги.

В любом случае, нужно пытаться жить так, чтобы не вредить окружающему миру".