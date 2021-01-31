У одних родителей дети сами делают домашние задания, а у других — только под пристальным присмотром. У кого-то дети со школьного возраста могут сами приготовить себе перекус, а другие ждут накрытого стола от мамы, пока не создадут свою семью. В чём принципиальная разница? В какой момент родители оказывают детям «медвежью услугу», лишая их возможности научиться что-то делать самостоятельно? Давайте послушаем мнение Ольги Новаш, психолога и основательницы «Школы родительского мастерства».

Я часто слышу: «Везёт тебе! Твои дети такие самостоятельные…» Я отшучиваюсь: «Им пришлось стать такими, ведь у них ленивая мама». Действительно, я не делаю с ними уроки, не убираю за ними игрушки, не застилаю постель и вообще много чего не делаю.

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Шутки шутками, но это моя осознанная позиция: не спешить помогать и тем более не навязывать своим детям помощь. По разным причинам, и одна из них — потому что маме нелегко после того, как она отработала целый день, прибежала с работы, забрала чадо из детского сада, приготовила ужин, ещё и проверить у второго чада уроки, развлечь всех, умыть, спать уговорить, книжку почитать.

Мне лично было тяжело, поэтому я сразу сказала своей первой первоклашке, что уроки делать с ней не буду. Вот так просто и честно призналась Ане, что мне не хватает на это сил и что если они хотят видеть по вечерам улыбающуюся маму, то нагрузку между нами надо распределять. И ещё так же просто и искренне сказала дочке, что я верю в то, что она сама сможет контролировать свои домашние задания, начиная с их записи в дневнике и заканчивая их готовностью.

И она прекрасно со всем справлялась, переходя из класса в класс и постепенно добавляя в свои «бизнес-процессы» ещё и управление кружками и логистику между ними. При этом дочка не оставалась совсем одна со своими проблемами. Была и есть ещё одна договорённость между мной и детьми: вначале они всегда пробуют справиться со стоящими перед ними задачами сами, а если чувствуют, что им нужна помощь, то говорят мне об этом, и я всегда им помогаю.

Но исключение из этого правила всё же есть

Будет не совсем честно с моей стороны, если я не упомяну здесь, что из этого правила есть и исключение, которое само по себе тоже является правилом, но уже только для меня самой. Если вдруг кто-то из моих детей приходит и просит помощи раньше, чем попробовал справиться сам, а я при этом вижу, а точнее чувствую сердцем, что именно в этот момент ей необходима не столько моя помощь, сколько мои забота и внимание, то я иду и сажусь рядом с ней за письменный стол или мы вместе застилаем её постель.

Для чего я нарушаю, казалось бы, мною же заведённый порядок и последовательность в своих действиях, о которой я тоже часто говорю родителям? Потому что я хочу сформировать у своего ребёнка базовое доверие, причём не только ко мне, но и к Миру в целом, чтобы каждая из моих дочерей знала изначально, что просить о помощи можно и нужно, и это абсолютно нормально, потому что делает нас… сильнее, расширяя наши возможности. Возвращаюсь к своей семье. Так мы и жили с детьми, пока 1 сентября прошедшего года не произошёл сбой. Младшая Маша перешла во второй класс, и вдруг поздно вечером этого дня выяснилось, что домашние задания-то не выполнены.

Я вначале хотела возмутиться, что за бунт на корабле, и это за столько лет отлаженных «процессов», как вдруг вспомнила, что ведь она ещё пока так не умеет: в первом классе домашку не задавали, и с ней нашей привычной договорённости не было.

И тогда мы, как два взрослых человека, сели за стол переговоров. «Маша, — сказала я, — понимаю, что у тебя началась новая жизнь. Давай договоримся, что я помогаю тебе с домашними заданиями в течение месяца, но потом ты делаешь всё сама. Согласна?» Знаете, уже числа 20-го сентября мне моя детка сказала: «Мама, иди. Я всё сама!»

Не раз бывало, что мы могли засидеться в гостях или задержаться на прогулке, и тогда детка начинала торопить меня: «Мама, пойдём уже скорее домой. Мне ещё русский делать». Честно, такая зрелая ответственность удивляла даже меня, потому что наша Маша — «человек-порох», никогда не знаешь, когда выстрелит.

Конечно, за прошедшие две четверти случались и проколы: то про английский забудет, то про внеклассное чтение. Учителя делали замечание, но Машу это только подстёгивало к тому, чтобы в следующий раз сделать задания ещё лучше и получить заветный «Nice» по английскому или Диплом за количество прочитанных страниц. Немаловажную роль в этом играет то, что у нас дома замечания учителя — это не трагедия, а повод улыбнуться и сказать: «Ну, значит завтра сделаешь сразу два задания». И всё, остальные выводы ребёнок делает для себя сам.

А недавно я даже словила себя на чувстве вины

Бывает, я готовлю на кухне и всю использованную посуду просто оставляю в раковине. К концу готовки собирается такая приличная гора. А потом я отвлекусь на что-то (записать мысль, ответить на письмо или звонок), и вдруг, откуда ни возьмись, появляется моя старшая дочь и начинает весь этот завал разбирать. Один раз, другой. Потом я поняла, что это вызывает у меня внутренний дискомфорт, но чтобы не отбить у человека желание помогать и при этом оставаться в ладу с самой собой, я стала предлагать ей помочь мне в чём-то другом, а сама мыла оставшуюся после меня посуду.

Позже я осознала, что у этого решения есть ещё один плюс: таким образом я давала своему ребёнку образ человека, который готов нести ответственность за свои недоделки. А спустя какое-то время у нас само собой сформировалось негласное правило: если один готовит, то другой убирает со стола. Аня просто в один день после того, как я позвала всех к столу, собрала и помыла всю посуду, а я в ответ поблагодарила её, как будто так и надо. Так мы в очередной раз распределили между собой нагрузку, и каждый посчитал это разделение справедливым. Таким же образом у нас распределены обязанности по уходу за собакой, уборке квартиры.

Кажется, всё так просто, правда?

Но почему тогда так много родителей жалуются на своих детей, обвиняя их в абсолютном отсутствии самостоятельности.

Со временем я для себя поняла, что самостоятельность — это не некая врождённая сверхспособность, которая или есть, или её нет. Самостоятельность — это самый обычный, самый простой навык, который тренируется путём многочисленных повторений.

И примеров успешной реализации таких навыков в нашей жизни очень много. Мы никогда не научимся быстро набирать текст на компьютере, если не будем многократно «тыкать» пальцами по клавиатуре. Мы не научимся управлять автомобилем, если много раз не будем выходить из него испуганными, жутко растерянными и вспотевшими. Мы никогда не заговорим на английском языке, если не начнём изо дня в день зубрить новые слова и произносить вслух фразы и предложения.

И часто самым большим препятствием на пути ребёнка к самостоятельности является… его «заботливый» взрослый. Почему в кавычках? Потому что в этой «заботе» не хватает самого главного — веры в своего ребёнка.

Как правильно проявлять свою заботу?

Самый быстрый, хотя и не самый простой, путь выглядит примерно следующим образом.

Взрослый показал — ребёнок криво повторил — взрослый приободрил (здесь мы возвращаемся к теме важности правильной похвалы) — ребёнок хоть и лучше, но всё ещё криво повторил — взрослый опять приободрил — ребёнок повторил. И вот у него получилось — взрослый похвалил, тем самым закрепив результат — ребёнок поверил в себя — ребёнок вдохновлён и замотивирован на выполнение этой операции. Так и рождается самостоятельность. Начинаем следующий виток, осваиваем новый навык.

Как это обычно происходит в реальности:

Вариант 1. Взрослый показал — ребёнок криво повторил — взрослый раскритиковал — ребёнок растерян и расстроен — следовательно, он ещё хуже повторил — взрослый ещё больше раскритиковал и решил (наше любимое): «Хочешь сделать хорошо, сделай это сам». Всё, цепочка разорвалась: ребёнок лишён права на ошибку, он подавлен, взрослый уверен, что ему не повезло с ребёнком, какой-то несамостоятельный попался.

Вариант 2. Взрослый показал — ребёнок криво повторил — взрослый подумал: «Ах, ты моя бедняжечка, рано тебе ещё, дай помогу» — ребёнок растерян и расстроен, но не спорит. Всё, цепочка опять разорвалась.

И в первом, и во втором варианте проходит время, вырастает детина, родитель в праведном ожидании, что вот сейчас уже пора ребёнку всё делать самому, а он не делает. И проблема здесь чаще не в том, что он не хочет, а в том, что он просто не умеет. Его лишили в своё время возможности научиться.

Несколько лет назад я возвращалась в 22.00 с творческого вечера моей любимой писательницы. Вместе со мной до станции метро шла ещё одна участница, явно торопилась. Разговорились. Со вздохом она сообщила, что ей ещё «сочинение писать». Я уточнила за какой класс, и её ответ стал причиной того, почему я до сих пор помню об этой ситуации.

«Сын в 11-м», — ответила она. Да, именно в 11-м, я не ослышалась, потому что она продолжила: «Ну, а что делать — поступать ведь в этом году. Нужны хорошие баллы».

Было заметно, что она даже не задумывается ни о том, на что ушли предыдущие 10 лет, ни о том, что по щелчку пальцев ничего не изменится и в следующие 5, 10, 20 лет.

К сожалению, я читаю школьные чаты, слушаю знакомых и понимаю, что такая ситуация повсеместна. Детям не дают возможность самостоятельно подняться в класс, поухаживать за своей одеждой, записать домашнее задание в дневник. А зачем ему стараться, если мама прибежит с работы и решит все его проблемы, оказав ему при этом медвежью услугу? Ведь дети растут быстро, и 11-й класс неожиданно приходит, с поступлением на носу и острой необходимостью в высоких баллах.

Пожалуйста, позвольте вашим детям преодолевать трудности, потому что для них это повод сказать: «Ого! Как я могу!» Это вкус победы, а это и есть самое ценное, вернее, САМОценность, из которой зарождаются позже все последующие «самости», которых мы так ждём от них и которые мы сами у них отбираем: самостоятельность, самодисциплина, самомотивированность, самоответственность, самосознательность. Для детей преодоление трудностей — это и есть суть развития. И это аксиома, не требующая доказательств.