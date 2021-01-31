Жительница Слуцка про самые дорогие яйца в городе

Мне очень нравится маркетинг крупных торговых сетей. Периодически вижу на улицах Слуцка рекламу конкретных продуктов.

Около ГДК, например, стоит билборд с рекламой яиц С2. Это, наверное, самые дорогие яйца в городе, если учесть, что аренда такого билборда обходится компании примерно в 500 рублей в месяц.

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Надо продать 290 десятков яиц, чтобы окупить только аренду такого билборда. Значит, наверное, выгодно.

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