Воруют картошку. Почему во Флориде людям запретят кормить бродячих кур

Жители города Ки-Уэст во Флориде теперь могут получить штраф от 250 до 500 долларов, если покормят дикую курицу или петуха. Соответствующий закон местные власти приняли в первом чтении на прошлой неделе — и они намерены идти до конца.

В постановлении сказано, что дикие курицы могут «переносить и распространять болезни, разрушать собственность и вызывать обильные отложения фекалий на государственных объектах».

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Дело в том, что куры — символ и главная достопримечательность Ки-Уэста. Птицы бродят по городу совершенно свободно и ни в чём себе не отказывают. Но в последнее время местные жители начали замечать, что животные стали агрессивнее.

Одна семья пожаловалась городскому комиссару Мэри Лу Гувер, что куры напали на них во время утилизации собачьих отходов — птицы подумали, что это еда. Также регулярно поступают жалобы, что они постоянно вырывают из рук людей попкорн и картошку фри.

После принятия нового закона нашлись и те, что возмутился и потребовал не отбирать корм у куриц. Но эксперты просят активистов успокоиться — Ки-Уэст богат насекомыми, так что недостатка в пище у птиц не будет.