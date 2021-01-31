«У дурыкаў нейкіх гуляюць». Житель деревни под Слуцком рассказал, почему не пользуется мобильником и интернетом

31 января — Международный день без интернета, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. Его празднуют жители России, Украины, Беларуси и других стран мира. Идея отказа от интернета начала стремительно набирать популярность с начала XXI века. Её приверженцами стали активные пользователи. Они пропагандировали отказ на один день от виртуального общения, чтобы поддержать традиционные способы досуга.

Накануне «Кур'ер» поговорил с Анатолием Прокоповичем, жителем деревни Омговичи Слуцкого района. Он рассказал, почему не пользуется мобильным телефоном и интернетом и как в деревнях отдыхали раньше. Смотрите видео.