Как оптика на колёсах из Слуцка помогает жителям других городов

Сейчас в таких городах, как Старые Дороги, Любань, Копыль, Клецк, нет специализированных магазинов оптики и не хватает офтальмологов в поликлиниках. Их жителям приходится ездить в другие города. Чтобы хотя бы частично закрыть этот пробел, слуцкий предприниматель Дмитрий Листопад создал оптику на колёсах.

В этом материале вы узнаете о том, как она помогает жителям небольших населённых пунктов.

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Что такое оптика на колёсах

Оптику-фургон слуцкий предприниматель Дмитрий Листопад придумал примерно два года назад. «Я подумал, что если работать на передвижной оптике, то выгода будет всем: и нам, и покупателям. За счёт экономии на аренде и коммунальных услугах мы и получим возможность не поднимать цену на товар», — рассказывал Дмитрий «Кур'еру».

Задумывалось, что оптика на колёсах будет ездить в маленькие населённые пункты, где у людей нет возможности изготовить очки.

С мая 2020 года фургон побывал в Клецке, Копыле, Любани, Старых Дорогах, Осиповичах и Микашевичах.

Что в регионах с услугами оптик и офтальмологов

Чтобы спросить у клиентов оптики на колёсах, как именно она им помогает, корреспондент «Кур'ера» отправился вместе с оптикой-фургоном в Клецк.

Население Клецка — около 11,5 тысяч человек (примерно в 5,5 раз меньше, чем в Слуцке). Оптика здесь есть в Доме быта и в универмаге. Ещё очки продаются в аптеках. Но оборудования по изготовлению очков в городе нет нигде.

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С офтальмологами тоже всё сложно. На

talon. by указано, что в Клецкой поликлинике два офтальмолога: Анна Бобко и Валентина Новикова. Но Анна Бобко с августа — в декретном отпуске. Валентина Новикова не в отпуске, но талонов к ней на сайте нет.

Дмитрий говорит, что в остальных городах, в которые они ездили (например в Любани и Старых Дорогах), ситуация примерно похожая. Только в Осиповичах получше. Но Осиповичи — относительно большой райцентр с населением примерно в 30 тысяч человек (примерно половина Слуцка).

Кто приходит в оптику на колёсах

Дмитрий Листопад и его жена Наталья остановились на стоянке в центре Клецка, разложили товар и включили оборудование. Примерно через полчаса пришла клеччанка Елена. Она принесла свои старые очки. Дмитрий измерил в них линзы и минут за 7 сделал новые очки.

Наталья Листопад сказала, что старые очки Елены ей не подходят, в них слишком широкое расстояние между центрами линз. Ей подобрали более подходящую оправу. «Муж тоже заказывал очки здесь, — сказала Елена. — В наших оптиках маленький выбор. В аптеках лежит по паре очков. Заказать так, чтобы сразу сделали, можно только здесь. Так что спасибо, что вы нас нашли».

Дмитрий говорит, что, когда люди покупают готовые очки, которые им не подходят, это часто заканчивается плохо. Зрение ухудшается и приходится лечиться. В какой-то момент в фургоне оказывается пенсионер Виктор Викторович. Он говорит, что просто шёл мимо в Дом быта, чтобы заказать очки там. «Я там заказываю, они отвозят заказ куда-то. Через дней пять, кроме выходных, иду забирать», — рассказывает пенсионер. В «Еврооптике» ему вставляют новые линзы в его оправу прямо на месте за десять минут. Эти десять минут пожилой клеччанин тратит на рассказы про советские времена, целину и Хрущёва. Корреспондент «Кур'ера» и предприниматели поддерживают беседу. Наконец, очки готовы. Виктор Викторович спрашивает, как часто «Еврооптика» приезжает в Клецк. Ему отвечают, что раз в 2 недели по четвергам. Он говорит, что будет приходить. Ещё один из клиентов — молодой мужчина — заказывает очки ребёнку по рецепту. Говорит, что к офтальмологу они ездили с ребёнком из Клецка в Барановичи.

Какую проблему хотели решить, но не смогли

«Мы хотели здесь и зрение проверять, но не получилось. — говорит Наталья. — Потому что эта деятельность лицензируется. И лицензия на оказание такой медицинской услуги, как подбор очков, даётся только под стационарное помещение. А это [фургон] не является помещением. У нас в „Еврооптике“ есть и офтальмологи, и оборудование, но по закону мы не можем в передвижной оптике оказывать такую услугу».

Именно поэтому в фургоне «Еврооптики» новые очки делают по старым или по имеющемуся у клиента рецепту. Дмитрий говорит, что услуги офтальмолога «с доставкой» пользовались бы спросом в маленьких городках, если бы это было возможно. Депутаты могли бы инициировать изменения в законе, чтобы платные офтальмологи могли приезжать к людям, которые в них нуждаются. И это помогло бы и бизнесу, и жителям маленьких городов.