«Пенсии маленькие, с этим никто не поспорит. Но есть и другие несправедливости». Как случчанка решила дополнительно копить

Читаю всю последнюю неделю народные новости про пенсии от жителей Слуцка на сайте «Кур'ера». Хочу поделиться своим мнением и опытом.

Пенсии маленькие, и с этим никто не поспорит. Но есть и другие несправедливости, на мой взгляд.

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Наша пенсионная система устроена как? Если человек доживает до пенсии, то он её получает. А если, не дай Бог, нет, то все его отчисления уходят государству, а наследники накопления не получают. Это несправедливо. Человек десятки лет работает, отчисляет ежемесячно деньги, и, по сути, за это время накапливается приличная сумма. Меня это возмущает. Кучу денег накопил, а получить не можешь. До 100 лет не каждый доживёт.

Я решила попробовать дополнительно копить к пенсии.

Всё началось с телевизора. Несколько лет назад слушала новости, где в очередной раз один из чиновников сказал, что в Европе пенсионное обеспечение зиждется на накопительном страховании. В перспективе Беларусь тоже думает этот принцип использовать.

Тогда начала искать информацию в интернете, в газетах. В тот год почему-то пошли статьи о накопительных системах, их принципах. Я стала интересоваться, а что у нас. Позвонила в несколько страховых компаний и нашла, как мне кажется, подходящий вариант для себя и мужа. Мы заключили договор со страховой компанией, но выбрали разные варианты. Мой называется «Жизнь», а его — «Пенсия».

Что меня привлекло? И в том, и в другом случае мы сами решили, сколько можем платить и сколько лет. Я плачу по 25 рублей в месяц, а муж — по 30 рублей. Такие отчисления мы будем делать десять лет.

Но в наших договорах есть разница. Муж будет делать отчисления до наступления пенсионного возраста, а я — 10 лет, это срок, который выбрала сама. Есть и другие отличия: если он умрёт раньше, чем наступит пенсия, то наследник получит только ту сумму, которую муж накопил. А в моём случае — наследнику выплатят всю сумму, указанную в договоре, — 3000 рублей и проценты.

Мне показалось, что это выгоднее, чем в банке. Здесь всё время, что я плачу взносы, я ещё и застрахована, и ежегодно начисляется 4% годовых. Причём процент в одностороннем порядке не меняется. После того, как договор закончится, муж, например, может забрать всю сумму целиком или получать деньги равными частями как прибавку к пенсии.

Когда я сравнивала условия в банке и в страховой компании, то меня не устроил такой момент. Банки постоянно меняют условия вкладов и проценты, и вклад в случае смерти вкладчика замораживается на шесть месяцев. Проценты в это время по нему не начисляются.

Моя подруга работала в банке и рассказала, что банк в случае банкротства не гарантирует, что вы получите всю сумму. А установлен лимит, больше которого вам не вернут, даже если вклад был больше.

Я, конечно, понимаю, что может быть всякое. Да, инфляция возможна, и дефолт мы уже проходили — «чёрный вторник». Мало ли что, и лопнет вся система. Плачу, плачу и ничего не получу. Я себя успокаиваю так. Каждый месяц я трачу деньги. И не всегда на полезное или нужное: где-то лишнюю помаду купила или сумку. Вот и буду считать так, что каждый месяц покупала какую-то ерунду и выкинула. Кто сейчас может и что гарантировать в нашем мире и в наше время? А что, государственная система не может рухнуть? Гарантии нет ни в чём и ни для кого. Я долго думала. Буду надеяться, что всё-таки доживу и ничего не случится, и я получу накопленную сумму. Тогда — «Ура!».