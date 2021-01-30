«У ребёнка всё в порядке?» На вопрос встревоженной мамы отец высылает фото, от которых захватывает дух

Кенни Деусс, молодой отец из Антверпена, раз в неделю остаётся с дочерью, пока мама работает. Ему слегка наскучили постоянные просьбы жены прислать фото в подтверждение, что с ребёнком всё в порядке. И он стал делать такие снимки, от которых просто дух захватывает! Но не пугайтесь: конечно же, всё это фотошоп.

Малышка Аликс к году успела пожить очень насыщенной жизнью (если судить по её обширному фотоальбому). Тут и прогулки по канату, натянутому на большой высоте, и забавные игры с дрелью, розетками, режущей машинкой и прочими опасными штуками. Девочка гуляет по крышам домов, управляет авто, пьёт с папой пиво, готовит еду, сидя на плите, в общем, очень даже весело проводит время.

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Особенно забавно рассматривать эти фото, если представить их адресата — молодую тревожную маму, которая пытается работать и в перерывах спрашивает папу: «Всё ли в порядке у дочки?»

Конечно, в порядке, ведь у папы отличное чувство юмора, и с ним никогда не бывает скучно! Вот ещё несколько фотографий, которые это подтверждают.