Почему с детьми нельзя торговаться. И что делать, если ошибки уже допущены

Уговоры с попытками «подкупа» — излюбленная тактика родителей, желающих добиться от ребёнка определённых действий. Но такая «торговля» помогает мамам и папам воспитывать потребителей и манипуляторов, убеждена Марина Байдюк, аналитический психолог.

Когда взрослые люди не контролируют ситуацию в отношениях с детьми, они оправдывают это банальным непослушанием. Ведь трудно признаться себе в собственной мягкотелости и неуверенности. А каждый ребёнок, с которым постоянно торгуются, не чувствует в родителях опору, лидеров. Они перестают быть для детей «вожаками», «капитанами корабля», с мнением которых нужно считаться. У детей формируются поведенческие черты, коверкающие личность:

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неблагодарность;

неумение сопереживать;

неспособность признавать свои ошибки;

стремление ото всех получать выгоду;

любовь к вещам, а не к людям.

Если ребёнок видит, что его интересы в семье ставятся превыше всего, он начинает не просить желаемое, а требовать. Но не все родители могут сразу купить дорогую игрушку, устроить праздник в кафе или делать всё за своих непосед. Так и возникают конфликты, перерастающие в большую проблему при взрослении детей.

Если ошибки уже допущены

Психика ребёнка поддаётся коррекции, и, если он уже знает, что такое «торговля» с родителями, отчаиваться не стоит. Для исправления ситуации важно вернуть себе лидерство, показать, что вы — ведущий, а не ведомый. Чтобы этого добиться, нужно:

1. Научиться говорить твёрдое «нет».

Чтобы не возникало обид и ссор, любой отказ следует аргументировать. Например, объяснить, почему вы не можете долго находиться на игровой площадке или поехать к бабушке прямо сейчас. Ребёнок должен с раннего детства понимать, что у родителей могут быть свои важные дела, не терпящие отлагательств.

2. Периодически идти на уступки.

Если у одноклассников ребёнка есть смартфоны и он тоже хочет получить такой девайс, то почему бы его не порадовать? Но стоимость гаджета должна соответствовать финансовым возможностям, а не модным тенденциям. Жить по средствам — один из самых важных навыков, который следует прививать подрастающему поколению. Он помогает избавляться от комплексов и чувствовать себя уверенно при отсутствии тех или иных благ.

3. Подавать пример своим поведением.

«Торговля» в семье должна быть исключена вообще, а не только в общении с ребёнком. Если взрослые будут делать что-то друг для друга ради собственной выгоды, их дети обязательно переймут такую модель поведения. 4. Формировать правильные взаимоотношения.

Нельзя компенсировать недостаток внимания материальными благами или обещаниями. Родители часто сами провоцируют детей, начиная торговаться в собственных интересах. В итоге маленькие непоседы не желают выполнять просьбы просто так и ждут, когда им предложат за послушание соответствующую «благодарность».

Например, позволят дольше поиграть на компьютере, сводят в парк аттракционов, разрешат прогулять школу. С возрастом предпочтения детей меняются, становясь более затратными и неприемлемыми для родителей.

Чтобы не сокрушаться по поводу эгоистичного поведения любимого сына или дочери, важно с ранних лет быть для своих детей авторитетом. Но, стремясь к лидерству, нельзя забывать о любви и внимании, так как излишняя суровость тоже ни к чему хорошему не приводит. Тирания, как и вседозволенность, медленно уничтожает личность ребёнка, прививает ему большое количество комплексов.

Если проблема образовалась, но справиться с ней не получается, стоит обратиться к психологу. Парная и индивидуальная психотерапия поможет выстроить правильные отношения с детьми и избежать других ошибок.