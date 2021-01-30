Почему с детьми нельзя торговаться. И что делать, если ошибки уже допущены

rebenok.by
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Психолог о том, почему с детьми нельзя торговаться, Слуцк
Фото: pexels.com

Уговоры с попытками «подкупа» — излюбленная тактика родителей, желающих добиться от ребёнка определённых действий. Но такая «торговля» помогает мамам и папам воспитывать потребителей и манипуляторов, убеждена Марина Байдюк, аналитический психолог.

Когда взрослые люди не контролируют ситуацию в отношениях с детьми, они оправдывают это банальным непослушанием. Ведь трудно признаться себе в собственной мягкотелости и неуверенности. А каждый ребёнок, с которым постоянно торгуются, не чувствует в родителях опору, лидеров. Они перестают быть для детей «вожаками», «капитанами корабля», с мнением которых нужно считаться. У детей формируются поведенческие черты, коверкающие личность:

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  • неблагодарность;
  • неумение сопереживать;
  • неспособность признавать свои ошибки;
  • стремление ото всех получать выгоду;
  • любовь к вещам, а не к людям.

Если ребёнок видит, что его интересы в семье ставятся превыше всего, он начинает не просить желаемое, а требовать. Но не все родители могут сразу купить дорогую игрушку, устроить праздник в кафе или делать всё за своих непосед. Так и возникают конфликты, перерастающие в большую проблему при взрослении детей.

Если ошибки уже допущены

Психика ребёнка поддаётся коррекции, и, если он уже знает, что такое «торговля» с родителями, отчаиваться не стоит. Для исправления ситуации важно вернуть себе лидерство, показать, что вы — ведущий, а не ведомый. Чтобы этого добиться, нужно:

1. Научиться говорить твёрдое «нет».

Чтобы не возникало обид и ссор, любой отказ следует аргументировать. Например, объяснить, почему вы не можете долго находиться на игровой площадке или поехать к бабушке прямо сейчас. Ребёнок должен с раннего детства понимать, что у родителей могут быть свои важные дела, не терпящие отлагательств.

2. Периодически идти на уступки.

Если у одноклассников ребёнка есть смартфоны и он тоже хочет получить такой девайс, то почему бы его не порадовать? Но стоимость гаджета должна соответствовать финансовым возможностям, а не модным тенденциям. Жить по средствам — один из самых важных навыков, который следует прививать подрастающему поколению. Он помогает избавляться от комплексов и чувствовать себя уверенно при отсутствии тех или иных благ.

3. Подавать пример своим поведением.

«Торговля» в семье должна быть исключена вообще, а не только в общении с ребёнком. Если взрослые будут делать что-то друг для друга ради собственной выгоды, их дети обязательно переймут такую модель поведения.

Психолог о том, почему с детьми нельзя торговаться, Слуцк
Фото: pexels.com
4. Формировать правильные взаимоотношения.

Нельзя компенсировать недостаток внимания материальными благами или обещаниями. Родители часто сами провоцируют детей, начиная торговаться в собственных интересах. В итоге маленькие непоседы не желают выполнять просьбы просто так и ждут, когда им предложат за послушание соответствующую «благодарность».

Например, позволят дольше поиграть на компьютере, сводят в парк аттракционов, разрешат прогулять школу. С возрастом предпочтения детей меняются, становясь более затратными и неприемлемыми для родителей.

Чтобы не сокрушаться по поводу эгоистичного поведения любимого сына или дочери, важно с ранних лет быть для своих детей авторитетом. Но, стремясь к лидерству, нельзя забывать о любви и внимании, так как излишняя суровость тоже ни к чему хорошему не приводит. Тирания, как и вседозволенность, медленно уничтожает личность ребёнка, прививает ему большое количество комплексов.

Если проблема образовалась, но справиться с ней не получается, стоит обратиться к психологу. Парная и индивидуальная психотерапия поможет выстроить правильные отношения с детьми и избежать других ошибок.