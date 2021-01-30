«Не сама родила». Как после кесарева сечения женщинам навязывают чувство вины

«Не сама рожала» — слышат о себе женщины, которые прошли через кесарево сечение. Эти роды называют «неправильными». Есть даже мнение, что после операции «матери сложнее любить ребёнка», чем после естественных родов. Вера Якупова, психолог, рассказала, откуда берутся эти мифы.

Нет окситоцина. Что дальше?

Как-то я проводила вебинар для родителей о привязанности. Одна из участниц спросила: «У меня было кесарево сечение, не усугубит ли травму привязанности раздельный сон с ребёнком?» Я уточнила, откуда идея, что у ребёнка проблемы с привязанностью. И мне прислали пост достаточно известной акушерки. Она писала, что при кесаревом сечении у женщины не запускается естественная любовь к ребёнку, потому что во время родов не выделились нужные гормоны.

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Выходит, после кесаревых родов сложнее быть хорошей мамой? Сложно не переживать чувство вины и тревоги, когда такое слышишь. Но так ли это на самом деле?

Действительно, в родах вырабатывается окситоцин. Он поддерживает процесс схваток и помогает во время потуг. Способствует естественному обезболиванию и снижению уровня стресса. Так тело помогает нам переживать схватки и подготовиться к материнской роли.

Окситоцин действует не только в родах, он выделяется и при взаимодействии с людьми и ситуациями — помогает нам ощущать себя в безопасности, чувствовать связь с близкими. Иногда его даже называют гормоном любви.

Если схваток не было и случились запланированные оперативные роды, не происходит выработки окситоцина при подготовке к родам и во время схваток. Когда схватки были, но роды закончились экстренным кесаревым сечением, то не происходит выброса окситоцина на потугах.

Но это не означает, что нам сложнее будет даваться роль мамы и мы не сможем построить полноценные отношения с ребёнком. Потому что выделение гормонов — это не волшебная кнопка, которая раз и навсегда запускает нужное поведение.

Как гормоны влияют на поведение

Гормоны не управляют нашим поведением, они помогают нам адекватно реагировать на то, что происходит во внешней среде. Наша оценка событий — важнее. Только после того, как мы определили значение ситуации, выделяются гормоны, приходят чувства, а вслед за ними — действия.

Например, вы гуляете по лесу, и вдруг кусты зашевелились. Вы подумали: «О, там, наверное, заяц!» Почувствовали интерес, радостное предвкушение, достали телефон и приготовились фотографировать. А если при движении кустов рождается мысль: «Волк!» — то приходит страх и вы убегаете. Событие одно и то же, а реакции на него могут быть диаметрально противоположными — все зависит от контекста и нашей оценки происходящего.

Так же беременность и роды: физиологически одинаковые процессы, которые могут переживаться по-разному, в диапазоне от неприятия и тревоги до радости и умиротворения. Окситоцин выделяется не один раз во время родов, он продолжает работать и при каждом нашем взаимодействии с ребёнком, но важно, чтобы мы оценивали эту ситуацию как хорошую и безопасную для себя. Тогда мы будем спокойны, и гормоны смогут поддерживать ощущение удовольствия и интереса.

Представим ситуацию: долгожданный малыш, кесаревы роды и первые объятия — счастье! И тут маме говорят: «Да ты не сама родила! Тебе будет сложнее его любить, у ребёнка будет травма привязанности».

В голове этой женщины может поселиться мысль: «Ты плохая мать, навредила ребёнку». Какие чувства это вызовет? Боль, разочарование, тревогу, злость на себя. Вряд ли они помогут спокойно налаживать отношения с ребёнком, чувствовать тепло и радость от материнства. Стресс и тревога не способствуют выработке окситоцина.

Представим, что этой же самой маме после кесаревых родов сказали: «Поздравляем, какой чудесный малыш, вы справились, желаем быстрого восстановления». Она уходит домой, знакомится с малышом с ощущением, что всё получится — в этом случае осваивать материнскую роль проще, и гормоны помогают. Процент оперативных родов во всём мире достаточно высокий, и учёные их хорошо изучили. Сейчас профессиональное сообщество сходится на том, что сам способ родов не играет существенной роли в психологическом благополучии женщины и ребёнка. Важен объём поддержки, который получает мать в родах и после них, потому что окситоцин выделяется не один раз — во время родов, в дальнейшем он также должен помогать нам во взаимодействии с ребёнком.

Чем больше вины и тревоги окружение будет вызывать у мамы, тем сложнее ей устанавливать контакт с ребёнком. Идея о том, что кесаревы роды «плохие» и «неправильные», наносит больший урон психологическому благополучию мамы и налаживанию контакта с ребёнком, чем сама операция.

Любовь приходит не сразу — это нормально

Бывает, что после кесаревых родов женщина не сразу чувствует любовь к ребёнку? Конечно, как и после естественных родов. И это нормально.

Формирование привязанности — это процесс, который занимает время и рождается во взаимодействии взрослого и ребёнка, а не благодаря выбросу того или иного гормона. Человек — сложное существо с тонкой настройкой, мы не пользуемся простыми предустановленными механизмами, которые включаются по щелчку. Гормоны — это важная часть регуляции нашей жизни, но не единственная. Один и тот же гормон может иметь разный эффект в зависимости от того, как мы оцениваем ситуацию. Поэтому ощущение поддержки и безопасности — ключевое для родов и послеродового периода.

Физиологичные роды, не требующие медицинских вмешательств — прекрасные. Природа помогает нам подготовиться и пережить их. Но это не значит, что кесаревы роды — катастрофа. Это форма появления ребёнка на свет, она требует уважения и совершенно точно не является препятствием для формирования привязанности и любви между мамой и малышом.

Если вы родили путем кесарева сечения — вы хорошая мама.