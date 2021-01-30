Эхо недели: мнения о пенсиях, спор о магазине в Замостье и циклон «Ларс» в Слуцке

Отдел новостей
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На этой неделе случчане обсуждали проблемы пенсионеров, историю с магазином в Замостье и воспитание молодёжи. А снег и мороз вернулись.

В городе и районе

  • Почитайте, как женились и какими именами называли малышей случчане в 2020 году.
  • У многодетной семьи в Лучниках затопило дом, двор и улицу рядом.
  • 26 января в Слуцк пришёл циклон «Ларс». Он принёс метель, порывистый ветер и мокрый снег.
Южный циклон «Ларс» добрался до Слуцка
Фото: Руслан Березовский
  • С 1 февраля в Слуцке вернут первый утренний рейс автобуса № 3.
  • В Замостье прошло собрание жителей сельсовета с представителями Слуцкого КХП. Речь шла о частном магазине «Виктория», у которого КХП потребовал освободить помещение. Между местными жителями и представителями КХП возник спор. Если вы ещё не читали репортаж об этом, вот ссылка.
«Может, вы танкист!». В деревне Замостье Слуцкого района жители пытались отстоять магазин “Виктория”, но их собрали не за этим
Житель Замостья. Фото: Олеся Белая
  • Жительница Слуцка Марина купила в магазине детскую смесь, накормила ребёнка, а смесь оказалась просроченной на месяц. Читайте, что было дальше.
  • Получила продолжение история случчанки Натальи Полуниной, которая жаловалась на холод в квартире. Женщина сходила на приём в райисполком.
  • Здания бывших Слуцкой фильмобазы и Новодворцевской школы выставили на продажу.

Политика

Неделя была отмечена различными заявлениями представителей власти. Так, командир минского ОМОНа сказал, что его подразделение его подразделение готово к весенним протестам. Слуцкий депутат высказался о воспитании молодёжи. А Александр Лукашенко провёл совещание, на котором тоже сделал ряд заявлений.

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Продолжается суд над Владимиром Неронским из Слуцка. Прокурор запросил для него 3 года лишения свободы.

Суд над Владимиром Неронским. Прокурор запросил для блогера 3 года колонии
Фото: spring96.org

Экономика

С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до 3-х лет. Прибавка составит около 10,5%. Также вырастет бюджет прожиточного минимума, а вместе с ним — некоторые выплаты. Также повысят минимальные трудовые и социальные пенсии.

Средняя зарплата в Слуцком районе по данным Белстата увеличилась на 67 рублей.

Коронавирус

Как выяснилось, сейчас слуцкие дети с коронавирусом болеют тяжелее, чем в первую волну. Раньше дети в большинстве случаев переносили COVID-19 бессимптомно.

«Кур'ер» провёл в соцсетях опрос, собираются ли случчане прививаться от коронавируса. Оказалось, что большинство опрошенных не планируют делать прививки.

Планируют ли случчане вакцинироваться от COVID-19. Результаты опроса
Скриншот опроса по состоянию на 28 января. vk.com/kurjer

Происшествия

  • В понедельник возле 58-го магазина не разъехались 2 машины. Пассажирка получила травмы.
  • Днём 28 января и ночью 29 января в Слуцке случились два пожара. В первом случае загорелся морозильник в квартире, во втором — кровать в доме.
Загорелись морозилка и кровать. За дежурные сутки в Слуцке произошло два пожара
Фото: Слуцкий РОЧС

Почитать и посмотреть

В Гацуке живёт 19-летняя Рита, которая выхаживает собак-инвалидов. Почитайте историю этой замечательной доброй девушки.

У 19-летней Риты из Гацука живут собаки, которые после травм не могут ходить сами
Рита. Фото предоставлено героиней материала
Почитайте наше интервью с лесбиянкой из Слуцка. Случчанка рассказала, как осознала свою ориентацию, как её воспринимают окружающие и возможно ли жить без страха и осуждения.

Наша сотрудница Александра Шагойко поездила по маленьким деревням Слуцкого района и поделилась своими наблюдениями.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк
Фото: Александра Шагойко
В честь Татьяниного дня, который отмечался в понедельник, «Кур'ер» вспомнил пять известных Татьян прошлого: от Татьяны Лариной до Татьяны Сухотиной-Толстой.
25 января - Татьянин День! Какие Татьяны самые известные, Слуцк
Фото: wikiwand.com
А если вы следите за модными трендами, посмотрите, какие образы подобрали для себя девушки из «Лампы».

Не забывайте просматривать нашу рубрику «В добрые руки», вдруг вы найдёте в ней своё пушистое счастье. В этот раз дом ищут две кошки и маленькая собачка.

А вот — добрая история про начальника Мядельского ГАИ. Он помог случчанину, у которого в мороз заглохла машина посреди безлюдной дороги.

Около двух лет слуцкий предприниматель Дмитрий Листопад придумал оптику на колёсах. Почитайте, как она теперь помогает людям.

«Спасибо, что вы нас нашли». Один день из жизни слуцкой оптики на колёсах
Внутри оптики на колёсах. Фото: Олеся Белая
Также интересные фото есть в материале про музей в Греской школе.

Народные новости

Жители Слуцка продолжают делиться мнениями и наблюдениями на нашей площадке. Так, случчанин Сергей возмутился тем, как устанавливают камеры наблюдения на жилых домах.

Наша читательница Вера высказалась про пенсию в Беларуси. А Наталия — про свою пенсию. Ещё одна случчанка Наталья задалась вопросом, зачем вообще «выставлять» с работы на пенсию квалифицированных специалистов. Третья Наталья поделилась лайфхаком, как копит дополнительную пенсию.

Ситуация с магазином в Замостье навела на мысли Елену. А вот Михаил пожаловался на службу 115.бел.