Эхо недели: мнения о пенсиях, спор о магазине в Замостье и циклон «Ларс» в Слуцке

На этой неделе случчане обсуждали проблемы пенсионеров, историю с магазином в Замостье и воспитание молодёжи. А снег и мороз вернулись.

В городе и районе

Почитайте, как женились и какими именами называли малышей случчане в 2020 году.

и какими именами случчане в 2020 году. У многодетной семьи в Лучниках затопило дом, двор и улицу рядом.

дом, двор и улицу рядом. 26 января в Слуцк пришёл циклон «Ларс». Он принёс метель, порывистый ветер и мокрый снег.

С 1 февраля в Слуцке вернут первый утренний рейс автобуса № 3.

первый утренний рейс автобуса № 3. В Замостье прошло собрание жителей сельсовета с представителями Слуцкого КХП. Речь шла о частном магазине «Виктория», у которого КХП потребовал освободить помещение. Между местными жителями и представителями КХП возник спор. Если вы ещё не читали репортаж об этом, вот ссылка.

Жительница Слуцка Марина купила в магазине детскую смесь, накормила ребёнка, а смесь оказалась просроченной на месяц. Читайте, что было дальше .

. Получила продолжение история случчанки Натальи Полуниной, которая жаловалась на холод в квартире. Женщина сходила на приём в райисполком.

случчанки Натальи Полуниной, которая жаловалась на холод в квартире. Женщина в райисполком. Здания бывших Слуцкой фильмобазы и Новодворцевской школы выставили на продажу.

Политика

Неделя была отмечена различными заявлениями представителей власти. Так, командир минского ОМОНа сказал, что его подразделение его подразделение готово к весенним протестам. Слуцкий депутат высказался о воспитании молодёжи. А Александр Лукашенко провёл совещание, на котором тоже сделал ряд заявлений.

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Продолжается суд над Владимиром Неронским из Слуцка. Прокурор запросил для него 3 года лишения свободы.

Экономика

С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до 3-х лет. Прибавка составит около 10,5%. Также вырастет бюджет прожиточного минимума, а вместе с ним — некоторые выплаты. Также повысят минимальные трудовые и социальные пенсии.

Средняя зарплата в Слуцком районе по данным Белстата увеличилась на 67 рублей.

Коронавирус

Как выяснилось, сейчас слуцкие дети с коронавирусом болеют тяжелее, чем в первую волну. Раньше дети в большинстве случаев переносили COVID-19 бессимптомно.

«Кур'ер» провёл в соцсетях опрос, собираются ли случчане прививаться от коронавируса. Оказалось, что большинство опрошенных не планируют делать прививки.

Происшествия

В понедельник возле 58-го магазина не разъехались 2 машины. Пассажирка получила травмы.

2 машины. Пассажирка получила травмы. Днём 28 января и ночью 29 января в Слуцке случились два пожара. В первом случае загорелся морозильник в квартире, во втором — кровать в доме.

Почитать и посмотреть

В Гацуке живёт 19-летняя Рита, которая выхаживает собак-инвалидов. Почитайте историю этой замечательной доброй девушки. Почитайте наше интервью с лесбиянкой из Слуцка. Случчанка рассказала, как осознала свою ориентацию, как её воспринимают окружающие и возможно ли жить без страха и осуждения.

Наша сотрудница Александра Шагойко поездила по маленьким деревням Слуцкого района и поделилась своими наблюдениями. В честь Татьяниного дня, который отмечался в понедельник, «Кур'ер» вспомнил пять известных Татьян прошлого: от Татьяны Лариной до Татьяны Сухотиной-Толстой. А если вы следите за модными трендами, посмотрите, какие образы подобрали для себя девушки из «Лампы».

Не забывайте просматривать нашу рубрику «В добрые руки», вдруг вы найдёте в ней своё пушистое счастье. В этот раз дом ищут две кошки и маленькая собачка.

А вот — добрая история про начальника Мядельского ГАИ. Он помог случчанину, у которого в мороз заглохла машина посреди безлюдной дороги.

Около двух лет слуцкий предприниматель Дмитрий Листопад придумал оптику на колёсах. Почитайте, как она теперь помогает людям. Также интересные фото есть в материале про музей в Греской школе.

Народные новости

Жители Слуцка продолжают делиться мнениями и наблюдениями на нашей площадке. Так, случчанин Сергей возмутился тем, как устанавливают камеры наблюдения на жилых домах.

Наша читательница Вера высказалась про пенсию в Беларуси. А Наталия — про свою пенсию. Ещё одна случчанка Наталья задалась вопросом, зачем вообще «выставлять» с работы на пенсию квалифицированных специалистов. Третья Наталья поделилась лайфхаком, как копит дополнительную пенсию.

Ситуация с магазином в Замостье навела на мысли Елену. А вот Михаил пожаловался на службу 115.бел.