Загорелись морозилка и кровать. За дежурные сутки в Слуцке произошло два пожара

Первый пожар произошёл днём 28 января в микрорайоне «Чехова», а второй — ночью 29 января в частном секторе в районе улицы М.Богдановича.

Подробности рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

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В четверг, 28 января, в 13.26 в «101» поступило сообщение о запахе гари в квартире по адресу: ул. Чехова, 41. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что на балконе на 4-м этаже девятиэтажки загорелся морозильник. Работники Слуцкого РОЧС ликвидировали пожар. Его причина устанавливается.

В пятницу, 29 января, в 4.03 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу: ул. Лацкова. Когда работники Слуцкого РОЧС прибыли на место, они установили, что загорелась кровать. Спасатели ликвидировали пожар. Его причина устанавливается.

Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своём доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!