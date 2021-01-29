«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 28 января. Кому предлагают зарплату от 800 до 2000 рублей, читайте в нашем обзоре.

2000 рублей

Водитель-международник (стажёр)

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Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы водителем по категории D или С

удостоверение водителя-международника

чип цифрового тахографа.

Наниматель: ООО «Ратипа».

От 1000 до 1600 рублей

Начальник ремонтно-строительного участка

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 3-х лет.

Наниматель: РУП «Минскэнерго».

От 1500 рублей

Каменщик

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

возможны командировки

опыт и ответственное отношение к работе.

Наниматель: «СтройСельГрад».

1500 рублей

Главный бухгалтер

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда: не указано.

Наниматель: сельсовет Греский, а/г Летковщина, ул. Центральная, 1, филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 1200 рублей

Директор магазина

Образование: не ниже среднего специального.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

желателен опыт работы с продовольственной группой товаров на руководящих должностях

уверенное владение ПК

опыт в организации работы коллектива

готовность к высокому уровню ответственности.

Наниматель: сеть магазинов «Доброном» и дискаунтеров «Копеечка».

От 950 рублей

Инженер по охране труда

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда: не указано.

Наниматель: ОАО «Крановый завод».

От 849 рублей

Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования

Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

военная служба по контракту, наличие документов по специальности

квалификационный разряд — четвёртый.

Наниматель: Войсковая часть 18 662.

800 рублей

Товаровед отдела материально-технического снабжения

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы в области закупки запчастей

умение работать в режиме многозадачности и многофункциональности.

Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

800 рублей

Инженер-программист

Образование: профильное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы.

Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

800 рублей

Стропальщик

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда: не указаны.

Наниматель: ООО «Вуден Хаус Бел».