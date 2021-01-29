«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 28 января. Кому предлагают зарплату от 800 до 2000 рублей, читайте в нашем обзоре.
2000 рублей
Водитель-международник (стажёр)
Образование: не указано.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы водителем по категории D или С
- удостоверение водителя-международника
- чип цифрового тахографа.
Наниматель: ООО «Ратипа».
От 1000 до 1600 рублей
Начальник ремонтно-строительного участка
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 3-х лет.
Наниматель: РУП «Минскэнерго».
От 1500 рублей
Каменщик
Образование: не указано.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- возможны командировки
- опыт и ответственное отношение к работе.
Наниматель: «СтройСельГрад».
1500 рублей
Главный бухгалтер
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда: не указано.
Наниматель: сельсовет Греский, а/г Летковщина, ул. Центральная, 1, филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
От 1200 рублей
Директор магазина
Образование: не ниже среднего специального.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- желателен опыт работы с продовольственной группой товаров на руководящих должностях
- уверенное владение ПК
- опыт в организации работы коллектива
- готовность к высокому уровню ответственности.
Наниматель: сеть магазинов «Доброном» и дискаунтеров «Копеечка».
От 950 рублей
Инженер по охране труда
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда: не указано.
Наниматель: ОАО «Крановый завод».
От 849 рублей
Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования
Образование: общее среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- военная служба по контракту, наличие документов по специальности
- квалификационный разряд — четвёртый.
Наниматель: Войсковая часть 18 662.
800 рублей
Товаровед отдела материально-технического снабжения
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы в области закупки запчастей
- умение работать в режиме многозадачности и многофункциональности.
Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
800 рублей
Инженер-программист
Образование: профильное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы.
Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
800 рублей
Стропальщик
Образование: среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда: не указаны.
Наниматель: ООО «Вуден Хаус Бел».