Суд над Владимиром Неронским. Прокурор запросил для блогера из Слуцка 3 года колонии

В пятницу, 29 января, начался уже пятый по счёту судебный процесс над Владимиром Неронским, автором YouTube-канала «Слуцк для жизни». Лишённый регистрации правозащитный центр «Весна» наблюдает за процессом и ведёт онлайн из зала суда.

Государственный обвинитель Александр Левкович считает, что вина Неронского доказана по обеим статьям УК РБ: 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них) и 369 (Оскорбление государственного служащего).

По статье 369 УК РБ Владимир Неронский полностью признал себя виновным. Вина подтверждается не только показаниями обвиняемого, но и размещёнными в интернете, в том числе удалёнными, видеороликами с YouTube-канала «Слуцк для жизни». По этим роликам была проведена лингвистическая экспертиза, которая подтвердила негативную оценку Андрея Янчевского, председателя Слуцкого райисполкома, не только в содержании, но и в названии одного из видеороликов, осмотре его телефона, показаниях потерпевшего Янчевского, который заявил, что высказывания в видеороликах Неронского унизили его честь и достоинство.

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По мнению прокурора, вина Неронского доказана и по ч. 1 ст. 342 УК РБ. Прокурор заявил, что в видеороликах обвиняемого содержатся публичные призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в Слуцке, Мозыре, Бресте, Бобруйске, Могилёве.

Согласно обвинению, в видеороликах Владимир Неронский критично высказывался о власти, «протестовал против действующей власти», а его видео имеют оппозиционную направленность. Вина Неронского подтверждается его словами из роликов: «Не проще ли выйти на площадь? Не бойтесь милиции со щитами! Плюйте в них», «Площади быть! Миллион процентов!», «Революция всегда так делалась. Будут жертвы», «Чиновники совершают настоящий геноцид против людей» и другими. В прениях прокурор, в качестве доказательства вины Владимира Неронского, процитировал ещё десятки его высказываний из видеороликов канала «Слуцк для жизни».

Также, по мнению обвинения, доказана и его связь с Тихановским и Статкевичем: первый создал для него аккаунт на YouTube, а номер телефона второго был найден в записной книжке Неронского. Про связь с Тихановским прокурор приводит факт того, что они вместе ездили в поездки по городам и сидели рядом в одной машине, о чём свидетельствует один из видеороликов «Слуцк для жизни», где Неронский говорит, что «Спасёт только революция».

Прокурор поясняет доказательства вины Неронского по ст. 342 УК РБ также его жестом одним пальцем в сторону милиции в автомобиле, который зафиксирован на одном из видеороликов «Слуцк для жизни».

Прокурор также подчеркнул, что у Неронского был политический опыт: ранее он баллотировался в депутаты.

Обвинение считает, что Владимир Неронский совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 342 УК РБ, совершённое группой лиц [со Статкевичем и Тихановским] по мотивам идеологической и политической вражды. По мнению прокурора, Неронский в своих видеозаписях призывал к действиям, которые грубо нарушают общественный порядок и сочетаются с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.

В результате прокурор запросил у суда для Владимира Неронского наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

Выступление адвоката в прениях и последнее слово Владимира Неронского будут опубликованы позднее.

Приговор будет оглашён 2 февраля в 10.00.

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В ТЕМУ. «Неконструктивно критиковал работу, власть в целом и оскорблял меня». Председатель Слуцкого райисполкома о суде над Неронским

КОНТЕКСТ. Владимира Неронского задержали 6 мая 2020 года под Минском, когда он и его соратники возвращались из Могилёва, где накануне устроили встречу с читателями YouTube-канала «Страна для жизни». В Могилёвской милиции её назвали «массовым несанкционированным мероприятием», и 8 мая Октябрьский районный суд Могилёвской области приговорил Неронского по ст. 23.34 КоАП: 10 суток административного ареста. После этого его не отпустили. Когда и где прошли судебные процессы над ним, неизвестно, в результате чего он получил ещё одни «сутки».

16 мая стало известно, что Неронский уже отбывает очередные 5 суток по ст. 23.34 КоАП в Марьиной Горке. Затем стало известно, что его перевели в Слуцк, где он отбывал очередной административный арест. 12 июня его перевели в Минск, а 17 июня стало известно, что Владимир Неронский помещён в СИЗО № 1 по ул. Володарского в Минске в рамках уголовного «Тихановского дела». Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РБ: ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) — по делу о предвыборном пикете 29 мая в Гродно; ст. 369 (Оскорбление чиновника) — за оскорбление председателя Слуцкого райисполкома в его видеоролике на канале YouTube.

18 августа стало известно, что Владимира Неронского перевели в следственный изолятор Жодино. Суд назначен в Логойском районном суде Минской области.