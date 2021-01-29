Слуцкая милиция второй раз подряд признана одной из лучших в Беларуси

В пятницу, 29 января, по итогам оперативно-служебной деятельности за 2020 год за обеспечение высокой эффективности руководству Слуцкого РОВД как лучшему в своей категории отделу в Беларуси вручён переходящий почётный приз имени батальона милиции Константина Владимирова.

Об этом «Кур'еру» сообщили в РОВД.

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Для справки. Слуцкая милиция относится к третьей категории, которая, в свою очередь, зависит от штатной численности.

«Награда с барельефным портретом капитана Владимирова ближайший год будет стоять на самом почётном месте в нашем подразделении, мотивируя сотрудников подтверждать оказанное доверие и стремиться к новым достижениям», — сказал «Кур'еру» Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе.

Напомним, что в 2020 году Слуцкая милиция была признана одной из лучших в Беларуси впервые.

В этом году приз Владимирова на заседании итоговой коллегии МВД Иван Кубраков, глава ведомства, вручил Александру Голикову, начальнику Слуцкого РОВД.

Кроме этого, по итогам оперативно-розыскной деятельности в 2020 году лучшим по республике признан также отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД. Его возглавляет подполковник милиции Виталий Алешко. Переходящий приз имени полковника милиции Павла Королёва ему вручил также глава МВД.

СПРАВКА. Переходящий почётный приз батальона милиции Константина Владимирова был учреждён в память о бойцах батальона, проявивших мужество, самоотверженность, стойкость и верность Родине при обороне Могилёва от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, а также в память о всех сотрудниках органов внутренних дел Беларуси, погибших во время Великой Отечественной войны.

Переходящий приз имени Павла Королёва «За преданность службе уголовного розыска и высокое мастерство в оперативно-розыскной деятельности» был учреждён в память о легендарном работнике уголовного розыска, прошедшем за 40 лет все ступени служебной лестницы — от оперуполномоченного до начальника управления республиканского уголовного розыска — и проявившем высокое мастерство в организации раскрытия наиболее тяжких преступлений на территории республики. Он являл собой образец преданности службе, умелого руководителя и профессионального сыщика.

В ТЕМУ. По итогам работы в столичном регионе за 2020 год в число лучших вошли пять подразделений Слуцкого РОВД. Кроме того, сотрудник отдела признан лучшим по профессии в области. Подробнее — здесь.