Уже больше 30 лет существует водохранилище Руднянское. Его глубина — около 6 метров, водная гладь протянулась на 2,6 километра, общая площадь — 375 га. Это просто райское место для любителей рыбалки и активного отдыха на природе.

Находится водохрани­лище Руд­нянское в 17 км от Слуц­ка (доезжаем до поворота на д. Покра­шево (уксусный завод), проезжаем деревню Замостье, на развилке у костёла направо до указателя д. Рудня, налево по дороге вдоль леса прямо к водохранилищу). Здесь можно отлично провести время не только летом, но и зимой. Большой популярностью пользуется, конечно же, зимняя рыбалка. Январь и февраль считаются «щучьими» месяцами, попадаются щуки весом до 9 кг. Здесь же можно поймать сома, окуня, судака и другую рыбу.

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С этого сезона для рыбаков по желанию предоставляется ночлег. Все подробности и точную стоимость можно уточнить у администрации базы по телефону.

На Рудню съезжаются люди из Минска, Солигорска, Слуцка не только порыбачить, но и просто душев­но провести время с семьёй и друзьями. Можно арендовать беседку с мангалом, светом, водой и туалетом, приготовить шашлык и насладиться свежим морозным воздухом. Есть беседки вместимостью до 50 че­ловек для большой весёлой компании.

Рудню зарыбляют примерно раз в два года для поддержания природного баланса.

Актуальный прейскурант путёвок на платную любительскую рыбалку на зимний период 2020—2021 годов на арендованном водохранилище Рудня, за сутки:

Стоимость путёвки на платное любительское рыболовство (десять ставок и одна удочка) — 15 рублей.

Стоимость путёвки для рыбной ловли на удочку (без ставок) — 8 рублей.

Стоимость путёвок для льготных категорий граж­дан (инвалиды 1 и 2 группы, участники войн, жители деревни Рудня) — 50% от общей стоимости при наличии необходимых документов.

Подробный прейскурант можно узнать по телефону (8029) 155 20 59. Действуют различные акции.